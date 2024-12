“Nozare uz to gaida jau vairāk nekā 10 gadus.” Atbildība par dzīvokļa parādiem pāries uz jaunajiem īpašniekiem Ieteikt







Ervins Straupe, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas”, sniedza komentāru par Saeimas komisijas atbalstītajiem grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

“Princips “parāds seko dzīvoklim” nozīmē, ka par nesamaksātajiem komunālajiem pakalpojumiem, arī mājas pārvaldīšanas izdevumiem, iemaksām uzkrājumu fondā atbildīgs būs tas cilvēks, kurš nopirks dzīvokli no iepriekšējā īpašnieka ar visiem parādiem. Attiecīgajā Saeimas komisijā tika secināts, ka šāds piedāvājums un šādas likuma izmaiņas būtu vēl jāpilnveido. Kas tur vēl tiks pilnveidots,” ekspertam vaicāja raidījuma vadītājs Labucs.

“Jāsaka tā, ka Saeimas komisija atbalstīja, ka Saeima izskatīs šos grozījumus – tie vēl nav pieņemti. Viss, kas attiecas vēl – Saeimas Juridiskais birojs izteica savus iebildumus un priekšlikumus, un līdz ar to, tas, kas tika iesniegts, tika ņemts par pamatu un tālāk būs noteikti kāda darba grupa, kādas diskusijas par to, lai gala rezultātā nākamā gada laikā šis likumprojekts nonāktu gala lasījumā un tiktu pieņemts. Nozare uz to gaida jau vairāk nekā 10 gadus un runā par to faktiski no iepriekšējās – 2008. gada krīzes,” norāda Straupe.

Kādi ir potenciāli riski pie šī likuma? Kāpēc tas nav ticis pieņemts pirms tam?

“Es neredzu tur globālus zemūdens akmeņus, vienkārši jāsaka tā, ka droši vien katrs likums nāk tajā brīdī, kad tā kārta ir pienākusi. Un beidzot Ekonomikas ministrijā mums radās arī dzirdīgas ausis. Mēs izteicām savus priekšlikumus un savas problēmas, savukārt ministrija tās sadzirdēja un nāca ar saviem priekšlikumiem šajos grozījumos.”

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks skaidro, ko tas realitātē nozīmēs – kā cilvēks, kurš vēlas iegādāties dzīvokli, varēs noskaidrot, vai ir kāds parāds?

“Saskaņā ar tiem grozījumiem, kas patlaban tiek izskatīti, jaunais, potenciālais dzīvokļa īpašuma pircējs, protams, prasīs dzīvokļa īpašniekam uzrādīt, bet viņam būs arī tiesības vērsties pie pārvaldnieka vai attiecīgi arī pie citiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, un noskaidrot, kāds ir konkrētā dzīvokļa esošā īpašnieka nomaksas stāvoklis pret saviem darījuma partneriem.”