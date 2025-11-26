Nauda laimi nedod, bet siltumu, gardas pusdienas un prieku gan – bez naudas mēs nevaram dzīvot. Katram ikmēneša ienākumi ir dažādi, kādam alga, citam pabalsts, pasīvi ienākumi – variantu ir daudz. Pabalstu sistēmā Latvijā ir atrodami robi un arī šoreiz pie LA.LV vērsās kāds ogrēniešu pāris, kuri nesaprot, kādēļ trūcīgas personas pabalsts vairākus mēnešus netika izmaksāts.
“Mēs abi ar sievu esam atzīti par trūcīgām personām, tāpēc mums par katru mēnesi, kad esam trūcīgās personas statusā, tiek maksāts pabalsts 233 eiro apmērā. 2024.gada maijā mēs abi ar sievu saņēmām garantētā minimālā ienākumu (GMI) 233 eiro apmērā.
Savukārt, par jūnija, jūlija, augustu mēnešiem mēs šo pabalstu saņēmām tikai augusta beigās 699 eiro apmērā.
Ja, sociālais dienestam ir šāda attieksme pret saviem pienākumiem un trūcīgu personu dzīvībām, tad nekas vairs šajā valstī mani nepārsteidz!”
Jautājām Ogres sociālajam dienesta, kādēļ radusies šāda situācija.
“Sociālais dienests informē, ka konkrētā iedzīvotāja mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss un pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pirmajai personai mājsaimniecībā ir – 166 eiro mēnesī, bet katrai nākošajai – 116 eiro mēnesī, ja personām nav citu ienākumu vai tiek izmaksāta starpība no mājsaimniecības ienākumiem līdz pilnam GMI pabalsta apmēram.
Diemžēl informāciju par pabalsta kavēšanos 2024.gada jūnijā un jūlijā no pašas mājsaimniecības nesaņēmām, lai arī bija skaidri zināma pabalsta izmaksas kārtība, jo pabalstu bija saņēmuši arī iepriekš.
2024.gadā GMI pabalstam Ogres novadā saņēma 162 mājsaimniecības (270 personas). Lai saņemtu trūcīgas mājsaimniecības statusu personai jāgriežas pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz dokumentus, kas apliecina mājsaimniecības (vairāku personu, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai vienas personas, kura saimnieko atsevišķi) materiālo situāciju par pēdējiem trīs mēnešiem. Atbilstoši ienākumu līmenim var tikt piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss – ja mājsaimniecības ienākumi pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nepārsniedz 343 euro mēnesī un otrai vai pārējām personām mājsaimniecībā 240 eiro mēnesī. Tātad, lai saņemtu trūcīgas mājsaimniecības statusu mājsaimniecībā, kurā ir divas personas, ikmēneša ienākumi nevar pārsniegt 583 eiro mēnesī,” atbild Sociālā dienesta vadītāja p.i. Vita Kalniņa.
