“Pāksts uz ceļa!” Šoferi apstājas, filmē un min, kas tas ir – Rīgas ielās novērots kaut kas pavisam neierasts 0

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LA.LV
11:46, 20. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Soctīklā “TikTok” kāds lietotājs ievietojis video, kurā viņš neslēpj izbrīnu par kādu braucamrīku, ko pamanījis Rīgas ielās.

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Pats šoferis to raksturo kā torpēdu un uzdod jautājumu, kas tas ir. Arī komentētāji pievienojas pārsteigumam.

Video redzamais oranžais braucamais, visticamāk, ir velomobilis — ar pedāļiem darbināms aerodinamisks guļritenis/trīsritenis ar slēgtu virsbūvi. Šādi braucamie nav automašīnas, bet gan velosipēda paveids, ko izmanto gan ikdienas braukšanai, gan garākām distancēm un sacensībām.

! Video dzirdama necenzēta leksika!

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