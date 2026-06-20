“Pāksts uz ceļa!” Šoferi apstājas, filmē un min, kas tas ir – Rīgas ielās novērots kaut kas pavisam neierasts 0
Soctīklā “TikTok” kāds lietotājs ievietojis video, kurā viņš neslēpj izbrīnu par kādu braucamrīku, ko pamanījis Rīgas ielās.
Pats šoferis to raksturo kā torpēdu un uzdod jautājumu, kas tas ir. Arī komentētāji pievienojas pārsteigumam.
Video redzamais oranžais braucamais, visticamāk, ir velomobilis — ar pedāļiem darbināms aerodinamisks guļritenis/trīsritenis ar slēgtu virsbūvi. Šādi braucamie nav automašīnas, bet gan velosipēda paveids, ko izmanto gan ikdienas braukšanai, gan garākām distancēm un sacensībām.
! Video dzirdama necenzēta leksika!
@autovaditajs86