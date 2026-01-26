Recepte kārumniekiem! Plānās siera un apelsīnu pankūkas 0
Sastāvdaļas
• 200 ml piena
• 150 g pankūku miltu
• 3 olas
• 50 g siera Grande Duro
• 1 apelsīns
• 2 ēdamkarotes cukura
• 1 ēdamkarote eļļas
• sāls
Olas viegli sakuļ ar sāli, cukuru, pievieno miltus un rūpīgi izmaisa. Sieru sarīvē uz smalkas rīves, pievieno olu masai. Apelsīnam norīvē miziņu un izspiež 2 ēdamkarotes sulas, pievieno masai. Iemaisa eļļu, pielej pienu, ļauj 20 minūtes pastāvēt. Plānās pankūkas cep uz sausas pannas. Ēd ar saldu krēmsiera krēmu (krēmsiers samaisīts ar apelsīna mīkstumu).