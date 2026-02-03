Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ne vienmēr pankūkas jācep no ierastajiem kviešu miltiem, kādreiz var izmēģināt, piemēram, turku zirņu miltus. Šī recepte ir no pavāres Astrīdas Čeppes krājuma.

Sastāvdaļas

Veselam
100 g zirņu miltu
200 ml ūdens
30 ml olīveļļas
pustējkarote cepamā pulvera
cukurs, sāls
eļļa cepšanai

Pildījumam

800 g sēņu
250 g krēmsiera
sīpols
sāls, malti melnie pipari

Pagatavošana

Pagatavo pankūku mīklu, ļauj tai uzbriest. Sēnes un sīpolu sīki sagriež, pievieno krēmsieru. Masu liek sakarsētā pannā, uzbārsta sāli un piparus un apcep. Atdzisušu pievieno pankūku mīklai un cep pankūkas (var izmantot olu cepšanai paredzēto pannu).

Pasniedz ar skābo krējumu vai svaigo sieru, kam pievienoti zaļumi

