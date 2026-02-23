FOTO. Prieks jūs redzēt mājās! Rīgas lidostā no olimpiskajām spēlēm sagaidīti Latvijas distanču slēpotāji 0
Pirmdien no Milānas-Kortīnas olimpiskajām spēlēm mājās atgriezās Latvijas distanču slēpotāji. Rīgas lidostā sportistus sagaidīja līdzjutēju pulciņš, viņu ģimenes locekļi un Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvji.
No Latvijas komandā piedalījušajiem distanču slēpotājiem visaugstākos rezultātus olimpiskajās spēlēs šogad sasniedza Patrīcija Eiduka. Viņa 50 kilometru klasiskā stila distancē ierindojās 11. vietā, demonstrējot lielisku sniegumu. Turklāt Eiduka ieņēma 15. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē un 23. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Latviju Milānas-Kortīnas spēlēs pārstāvēja arī distanču slēpotāji Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis un Raimo Vīgants.
Rīt, 24. februārī, pēc 18.00 ar atgriešanos un panākumiem sveiksim bronzas medaļas ieguvēju Robertu Krūzbergu, kā arī bobslejistus un biatlonistus. Kopā ar sportistiem atgriezīsies arī pavadošais treneru sastāvs, apkalpojošais personāls, mediju komandas, kā arī delegācijas vadība.
Olimpieši ieradīsies Rīgas lidostā pēc sešiem vakarā, medijiem un tuvākajiem ģimenes locekļiem būs iespēja sagaidīt lidostā. Pēc tam Bronzas medaļnieks un pārējie ventspilnieki Kārlis Krūzbergs un Jēkabs Kalenda dosies svinīgā braucienā no lidostas uz Ventspili- Koncertzāli “Latvija”. Sportisti tiks vesti ar īpaši noformētām Moller Auto sarūpētajām automašīnām, kuras pavadīs Valsts policijas ekipāžas.
Aptuveni plkst. 21.00 Ventspilī, laukumā pie koncertzāles “Latvija” notiks oficiālā sportistu sagaidīšana, īpaši godinot bronzas medaļnieku Robertu Krūzbergu viņas dzimtajā pilsētā.
Latvijas Olimpiskā komiteja un Ventspils valstspilsētas pašvaldība aicina sporta līdzjutējus būt klāt un kopīgi svinēt Latvijas olimpiešu panākumus.