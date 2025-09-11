Papriecājāties? Pietiek! Jau naktī Latviju vietām šķērsos nokrišņu zona 0
Naktī uz piektdienu nokrišņu zona no Kurzemes lēnām virzīsies uz austrumiem, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā mākoņainas, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, bet Latvijas galējos austrumos nelīs. Kurzemē gaidāma arī dūmaka.
Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, nakts sākumā saglabāsies brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.
Arī dienā daudzviet līs. Valsts rietumu daļā, kur saule vairāk sasildīs gaisu, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+22 grādi.
Rīgā naktī un no rīta gaidāms apmācies un lietains laiks, vēlāk iespējams īslaicīgus lietus. Naktī saglabāsies dienvidu, dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, no rīta un dienā vējš būs lēnāks. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +18 grādiem.