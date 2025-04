Kamēr Liepāja, Rēzekne un Daugavpils varētu saglabāt savu līdzšinējo statusu, Ventspili un Jelgavu plānots apvienot ar novadiem. Abās pēdējās pie varas ir ar Zaļo un zemnieku savienību saistīti politiķi – Andris Rāviņš (no labās) un Aivars Lembergs. Foto: Edijs Pālens/LETA

Jelgavas mēra Rāviņa ienākumi pērn pārsnieguši 100 000 eiro. Cik daudz viņš nopelnīja? Ieteikt







Jelgavas mēra Andra Rāviņa (ZZS) ienākumi pērn pārsnieguši 120 000 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā amatpersonas deklarācija.

Kopējie domes priekšsēdētāja ienākumi pagājušajā gadā bija 122 229 eiro. Viņa alga domē bijusi 52 372 eiro, bet politiķis saņēmis arī 33 723 eiro pensiju, 27 213 eiro kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības no Sesavas zemnieku saimniecības “Rudeņi”. Viņam maksāts arī pabalsts un procenti no bankas.

2023.gadā Rāviņa ienākumi bija aptuveni 90 000 eiro.

Jelgavas domes priekšsēdētājs pērn deklarējis arī 4000 eiro skaidras naudas uzkrājumu, kā arī gandrīz 874 eiro ASV dolāru uzkrājumu bankā.

Politiķa īpašumā ir dzīvoklis Jelgavā, zeme Jelgavas novada Sesavas pagastā, kā arī kāds īpašums šajā pagastā, kas deklarācijā minēts kā “pārējie”. Tāpat viņam pieder 1984.gada izlaiduma kravas furgons “UAZ 452” un 1991.gadā ražotā mašīna “VAZ 2105”.

2024.gadā Rāviņš ir ieņēmis dažādus amatus pilsētas pašvaldībā, bijis Zemgales plānošanas reģiona padomes dalībnieks, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedrs, Hercoga Jēkaba kluba prezidents. Viņš ir darbojies arī Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē.