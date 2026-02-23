Mērķis ir radīt apjukumu! Valsts policija komentē sociālajos tīklos plašu uzmanību guvušo videomateriālu par “viltus policistiem” 1
Pēdējās dienās plašu uzmanību sociālajos tīklos izpelnījies kāds video, kurā, kā apgalvo tās izplatītāja, redzama cilvēku grupa, kas it kā izliekas par policijas darbiniekiem un apstaigājot mājokļus ievāc datus par to, vai iedzīvotājiem ir derīgi personu apliecinoši dokumenti nākamajai tautas skaitīšanai.
Vairāki cilvēki sociālajos tīklos dalījušies ar šo video, klāt rakstot sekojošu tekstu:
“Cienījamie pilsoņi, esiet uzmanīgi: cilvēku grupa staigā pa mājām, uzdodoties par Iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Viņiem ir Iekšlietu ministrijas dokumenti un veidlapas, un viņi apgalvo, ka viņiem ir jāpārbauda, vai visiem ir derīgas personas apliecības nākamajai tautas skaitīšanai, un pēc tam viņi “izlaupa”. Viņi ir visur, izskatās eleganti un saka, ka vēlas uzņemt jūsu fotoattēlu/noņemt pirkstu nospiedumus.
Saskaņā ar shēmu viņiem ir klēpjdators, biometriskā ierīce un visu vārdu saraksts. Viņi parāda sarakstu un pieprasa visu šo informāciju. Ziniet, ka tā nav valdības iniciatīva. Ziniet, ka tie visi ir meli. Nedodiet viņiem nekādu informāciju. Visiem jābūt modriem un uzmanīgiem.
Lūdzu, dariet to zināmu savai ģimenei un draugiem. Ievietojis īrnieks koplietojamā tērzēšanā no savas kameras.”
Taču, kā izrādās, šie apgalvojumi nebūt nav patiesi. Valsts policija norāda, ka arī viņu redzeslokā ir nonākusi šī ziņa, vēršot uzmanību uz faktoloģiskām nesakritībām.
“Video redzami Valsts policijas darbinieki, kuri tobrīd veica iedzīvotāju aptauju saistībā ar uzsāktu kriminālprocesu, taču no iedzīvotājiem netika vākti biometriskie dati vai cita līdzīga informācija.
Esam pārbaudījuši, ka ziņas teksts ir paņemts no ārvalstu interneta kanāliem. Un viss liecina par to, ka tā ir viltus ziņa, kas, iespējams, radīta ar mērķi radīt apjukumu sabiedrībā,” sociālajos tīklos notikušo komentē Valsts policijas pārstāvji.