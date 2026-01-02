Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Lelde Dreimane

Par to jau kādu laiku runāja… Šarmantās aktrises Leldes Dreimanes sirds vairs nav brīva 0

10:59, 2. janvāris 2026
Pērn norisinājās TV3 šovs “Randiņš ar divām”, kurā viena no galvenajām varonēm bija šarmantā aktrise Lelde Dreimane. Pašā šova finālā par viņas sirdi sacentās divi kungi – Arnolds un Artūrs, bet Lelde galu galā neizvēlējās nevienu no viņiem.

Vērīgāko skatītāji gan pamanīja, ka abu starpā valda kāda “ķīmija”, skatoties vienam uz otru. Artūrs jau šova laikā Leldi īpaši lutināja, pērkot viņai skaistsas kleitas.

Pēc šova izplatījās baumas, ka Lelde redzēta pie Artūra Bernāta mājām, abi it kā esot kopā, taču nekādu oficiālu apstiprinājumu tam nebija.

Vēl novembrī uz TV3 jautājumu, vai abi ir kopā, Artūrs norādīja vien: “Pagaidām attiecības ar Leldi nekomentēšu. Kontaktu mēs uzturam, neesam svešinieki”.

Līdzīgu noslēpumainību, runājot par abu attiecībām pēc šova, uzturēja arī Lelde.

Taču nupat – jauna gada sākumā – Lelde savā “Instagram” storijā publiskojusi foto, kas liek noprast, ka abi patiešām ir kopā, un viņa ir gatava to atklāt arī publiski.

Lelde pie abu kopīgā foto raksta: “Laimīgi kopā iesoļojam jaunajā gadā.”

Foto Artūrs aplicis rokas ap Leldes vidukli, bet viņa – pieskārusies vīrieša sejai.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Leldes Dreimanes “Instagram”
