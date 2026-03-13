"Pārtikas grozs var būt pat par 20 eiro dārgāks!" Valainis plāno skaidrāk parādīt, kur Latvijā iepirkties lētāk
Lai veicinātu konkurenci starp veikalu tīkliem un palīdzētu iedzīvotājiem izvēlēties izdevīgāko iepirkšanās vietu, plānots plašāk izmantot valsts rīcībā esošos datus par pārtikas cenām. Šie dati tiek iegūti no veikaliem un publicēti portālā, kur ikviens var salīdzināt cenas dažādos veikalos.
Mērķis ir radīt apstākļus, lai tirgotāji paši būtu motivēti piedāvāt zemākas cenas. “Vajag radīt apstākļus, lai veikaliem būtu vēlme samazināt cenas,” TV24 raidījumā “Naudas cena” norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Jau šobrīd līdzīgas iniciatīvas īsteno arī tirgotāji – piemēram, veikalu tīkls Lidl regulāri publisko pētījumus par pārtikas groza izmaksām dažādos veikalos un izmanto tos savās reklāmas kampaņās. Savukārt valsts rīcībā esošie dati ļauj vēl plašāk analizēt situāciju tirgū.
Tuvākajā laikā plānots šo informāciju padarīt iedzīvotājiem vēl saprotamāku. Viena no idejām ir regulāri veidot senioru pārtikas grozu, kurā tiktu iekļauti produkti, ko vecāka gadagājuma cilvēki ikdienā iegādājas visbiežāk.
“Mēs kopā ar nevalstiskajām organizācijām pajautāsim senioriem, ko viņi gribētu redzēt savā pirkumu grozā. Tad salīdzināsim cenas un parādīsim – kurš veikals šo grozu piedāvā vislētāk,” skaidro ekonomikas ministrs.
Šāda informācija ļautu pircējiem pieņemt informētākus lēmumus. “Svarīgākais ir tas brīdis, kad cilvēks ar savu maciņu izdara izvēli – uz kuru veikalu doties iepirkties,” uzsver Valainis.
Pētījumi jau tagad rāda, ka cenu atšķirības starp veikaliem var būt ievērojamas. “Veikalu ķēdēs, kas nepiedalās zemāko cenu groza iniciatīvā, pārtikas grozs var būt pat par 20 eiro dārgāks,” norāda ekonomikas ministrs.
Tāpēc plānots turpmāk šīs cenu atšķirības padarīt daudz redzamākas, lai pircēji varētu vieglāk orientēties tirgū un izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.
