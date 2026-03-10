Ekonomikas ministrs sola veidot pārtikas cenu grozu senioriem 0
Vai Latvija ir zemas pirktspējas un augstu cenu zeme? Kādi ir valsts un tirgus instrumenti iedzīvotāju interesēs – par to TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja ekonomikas ministrs (ZZS) Viktors Valainis, SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, Zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs, Pārtikas Uzņēmumu federācijas padomes loceklis Andris Bite.
Kopš pērnā gada decembra Latvijā darbojas pārtikas cenu salīdzināšanas rīks Letapartika.lv. Tas piedāvā pārtikas cenu salīdzināšanu vairākos Latvijas veikalos, izceļot atlaides un zemo cenu grozu pamatproduktiem, kā arī palīdz atrast lētākos piedāvājumus, piemēram, samazinātas cenas kafijai, miltiem un saldumiem. Ekonomikas ministrs stāsta, ka ir izveidota unikāla datu bāze, kas uz likuma pamata ir ievākta no veikaliem, un tuvākajā laikā plānotas vēl vairākas izmaiņas. “Mēs šo instrumentu sāksim darbināt iedzīvotājiem pieejamākā veidā, piemēram, veidosim senioru grozus reizi nedēļā. Kopā ar nevalstiskajām organizācijām mēs pajautāsim senioriem, ko viņi gribētu redzēt savā pārtikas grozā, kādus produktus un nevis vienu, bet vairākus un tad pateiksim, kurā veikalā pieejams lētākais un kurā dārgāks cenu grozs.” Valainis arī apliecina, ka pētījumi pierādījuši – tiem veikaliem, kuri nav iesaistījušies zemā pārtikas cenu groza iniciatīvā, pārtikas cenas ir krietni augstākas. “Cenu atšķirības ir, un mēs tās parādīsim redzamākas, lai cilvēki ir vairāk informēti, veicot savas ikdienas izvēles,” viņš secina.
