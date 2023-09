Pasaulē lielākā vēja turbīna ir pārspējusi vienas turbīnas vienas dienas laikā saražotās lielākās jaudas rekordu, vēsta “Euronews”.

Ķīnā, Fudzjanas provincē, milzu Goldwind GWH252-16MW slejas virs jūras. 1. septembrī gigantiskā turbīna, kuras diametrs ir 252 metri, saražoja 384,1 megavatstundu (MWh) 24 stundās, kad Ķīnas dienvidaustrumus skāra taifūns.

Tas ir pietiekami, lai apgādātu ar elektrību aptuveni 170 000 māju jeb 38 miljonus gaismas diožu, to var salīdzināt ar 2,2 miljoniem kilometru, kas nobraukti ar elektrisko automašīnu.

Tas pārsniedz iepriekšējo rekordu – 364 MWh –, kas augustā tika uzstādīts Dānijā.

Kā Goldwind Turbine var turpināt darboties taifūnā?

Lielākā daļa turbīnu nevar darboties taifūnā, šī iemesla dēļ Ķīnā tika slēgti vairāki vēja parki. Tomēr Goldwind lāpstiņas var pielāgot laikam, kad vējš sasniedz lielu ātrumu.

“Mēs cieši uzraugām kritiskos komponentus, piemēram, galveno vadības programmu, slīpuma sistēmu un ģeneratorus, lai pakāpeniski atceltu jaudas ierobežojumus, vienlaikus nodrošinot ekspluatācijas drošību,” laikrakstam “South China Morning Post” sacīja Goldwind pārstāvis.

Goldwind GWH252-16MW rotora diametrs ir 252 metri — aptuveni 2,5 futbola laukumi — un katra tā lāpstiņa var sasniegt vairāk nekā divas trešdaļas no skaņas ātruma.

Pasaules līderis vēja enerģijas jomā

Ķīna vēja enerģijas jomā ir pasaules līderis. 2021. gadā Ķīnā jūrā tika uzstādīts vairāk vēja elektrostaciju nekā visās citās pasaules valstīs beidzamo piecu gadu laikā.

2022. gadā Ķīna vien saražoja 49% no 64,3 GW kopējās pasaules jūras vēja enerģijas jaudas, kas ir vairāk nekā Eiropā saražotie 47% .

Valsts plāno izveidot arī pasaulē lielāko vēja parku, kas būtu tik milzīgs, ka varētu nodrošināt ar elektroenerģiju visu Norvēģiju. Darbu pie projekta plānots uzsākt pirms 2025. gada.

Pasaules lielvalsts cer līdz 2025. gadam saražot trešdaļu savas elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem. Tomēr līdz 2060. gadam tā plāno sasniegt nulles līmeni, kas ir tāls mērķis salīdzinājumā ar daudzām citām valstīm.

