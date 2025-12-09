Ilustratīvs attēls
Pasteidzieties! Jūsu dzimšanas cipars zina, kas jāatstāj aiz muguras līdz jaunajam gadam 0

12:07, 9. decembris 2025
No kādiem ieradumiem vajadzētu atbrīvoties, lai vieglāk un savā ziņā arī spēcīgāk sagaidītu 2026. gadu? To atklās jūsu dzimšanas cipars.

Gada beigās numeroloģijas eksperti piedāvā vienkāršu, bet simbolisku veidu, kā pārskatīt savus paradumus, emocionālo bagāžu un uzvedības modeļus, lai jaunais gads iesāktos uz pozitīvas nots.

Saskaitiet savu dzimšanas ciparu – viencipars, kas iegūts, saskaitot pilna dzimšanas datuma ciparus, un uzziniet no kā jums 2025.gada pēdējās nedēļās ir jāatbrīvojas. Eksperti uzsver, ka atbrīvošanās no konkrētiem uzvedības modeļiem palīdzēs vieglāk pāriet jaunajā gadā un labāk izmantot tā sniegtās iespējas.

Lai aprēķinātu savu skaitli pēc dzimšanas datuma, saskaitiet visus dzimšanas dienas, mēneša un gada ciparus un pēc tam saskaitiet tos, līdz iegūstat vienu skaitli (1–9).

Piemēram, ja jūsu dzimšanas datums ir 25.03.1985., tad: (2+5+0+3+1+9+8+5=33). Pēc tam saskaitiet ciparus 33: (3+3=6). Tātad jūsu skaitlis ir 6.

Lūk, ko, saskaņā ar numeroloģiju, katram dzimšanas datumam vajadzētu atstāt aiz muguras vēl 2025.gada pēdējās dienās!

1. Nepieciešamība visu kontrolēt

Jūs esat dabisks līderis, taču vēlme pārvaldīt cilvēkus un apstākļus ir nogurdinoša. Atlaidiet pārmērīgu kontroli, lai radītu lielāku uzticību, mieru un telpu patiesam komandas darbam.

2. Ieradums upurēt sevi visu labā

Divnieki bieži citu cilvēku vajadzības liek augstāk par savējām. Ir vērts pārtraukt pārlieku izpatikt citiem un iemācīties pateikt “nē”! Galvenais – nejūtieties vainīgi par to.

3. Paškritika un bailes izskatīties nepilnīgam

Trijniekiem piemīt radošs potenciāls, taču tos bieži vien kavē perfekcionisms. Atstājiet aiz muguras savu nedrošību un ļaujiet sev mirdzēt, nebaidoties no nosodījuma.

4. Stingri noteikumi un pārmērīga kontrole pār grafiku

Četrinieki ir kārtības meistari, taču dažreiz viņi ir pārāk pieķērušies struktūrai. Nākamais gads prasa elastību – ir vērts atlaist bailes pamest savu komforta zonu.

