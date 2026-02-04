Tramps paziņo, ka Putins turējis savu vārdu – tikmēr Krievijas triecieni un spriedze pirms svarīgām sarunām Abū Dabī turpinās 0
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka tā dēvētā “enerģētikas pamiera” vienošanās ar Krieviju ir noritējusi veiksmīgi. “Pamiers ilga no svētdienas līdz svētdienai. Tagad tas ir beidzies. Un Putins turēja savu vārdu,” sacīja ASV prezidents.
Tramps arī norādīja, ka vēlas, lai Krievijas prezidents Vladimirs Putins izbeidz karu Ukrainā.
“Es vēlos, lai Putins izbeidz karu. Esmu ar viņu runājis,” žurnālistiem sacīja ASV prezidents.
Krievijas iebrukumam Ukrainā turpinoties jau vairāk nekā trīs gadus un vienpadsmit mēnešus, Kijivas spēki joprojām turpina pretoties okupācijas karaspēkam. Tikmēr Maskava cenšas iekarot pēc iespējas lielāku Ukrainas teritoriju un nodrošināt sev labvēlīgus miera nosacījumus, savukārt tās sabiedrotie cenšas panākt ātru kara izbeigšanu.
Tikmēr Ukrainas armija pirmo reizi iznīcinājusi TOS-1A “Solntsepok” smago liesmu metēju sistēmu ienaidnieka teritorijā Belgorodas apgabalā.
Trešdien Abū Dabī notiks Ukrainas, Krievijas un ASV sarunu vedēju tikšanās, lai turpinātu sarunas par gandrīz četrus gadus ilgušā kara izbeigšanu. Līdzšinējās diplomātiskās sarunas nav devušas būtiskus rezultātus, lai panāktu vienošanos par konflikta izbeigšanu, kas Eiropā prasījis visvairāk dzīvību kopš Otrā pasaules kara.
Pirms sarunām notikušais masveida Krievijas bezpilota lidaparātu un raķešu trieciens, kas skāra Ukrainas energosistēmu un stipra aukstuma laikā pārtrauca elektroenerģijas un apkures piegādi, draud aizēnot jebkādas izredzes uz progresu Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvji trešdien gatavojas tikties Abū Dabī, lai runātu par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izbeigšanu.
Tiešas sarunas starp Maskavu un Kijivu pēc ilgstoša pārtraukuma atsākās 23. un 24. janvārī ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā vēstnieka Stīva Vitkofa starpniecību un norisinājās aiz slēgtām durvīm.
Nākamā sarunu kārta Abū Dabī bija plānota pagājušajā svētdienā, bet tika atlikta uz šo nedēļu.
Plānots, ka sarunas notiks šodien un rīt, un Ukrainas delegāciju atkal vadīs Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.
Kremlis paziņojis, ka Krievijas delegācijas sastāvā izmaiņas nebūs un to vadīs militārā izlūkdienesta (GRU) vadītājs Igors Kostjukovs.
Baltais nams otrdien apstiprināja ka sarunās piedalīsies Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.