Foto: Didzis Grodzs

“Solījums ir…” Lelde Dreimane noslēpumaini izsakās par nākotnes plāniem ar jauno sirdsāķīti 0

LA.LV
8:01, 4. februāris 2026
Kokteilis Mīli

Televīzijas personība Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” viesojās pie aktrises Leldes Dreimanes un viņas dzīvesbiedra Artūra.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne 11
Lasīt citas ziņas

Tikšanās norisinājās Artūra pašrocīgi celtajā brīvdienu namā, kas Bulim lika patiesā sajūsmā novērtēt saimnieka meistarību. Lai gan pats namīpašnieks pret savu veikumu izturējās ar pieticību, Lelde neslēpa lepnumu, dēvējot mīļoto par cilvēku ar “zelta rokām”.

Pāris, kuri nesen uzsākuši kopdzīvi, iekārtojuši mājokli tā, lai aktrise justos īpaši gaidīta.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs tūlīt spēku pielietosim…” Salaspilī deg saimniecības ēka, bet iedzīvotājus pārsteidz policistu attieksme
Saulains, bet ļoti auksts. Laika prognoze trešdienai
VIDEO. Skaņa, kas aizrauj elpu: polārie vilki vienojas kopīgā gaudu dziesmā
Artūrs mīļotajai atvēlējis atsevišķu telpu, ko Lelde raksturo šādi: “Tā istaba būtībā ir pārbūvēta kā mans skapis. Tu atver durvis un tu ieej nevis istabā, bet lielā, lielā skapī.”

Runājot par to, kas gaidāms nākotnē, abi partneri saglabāja intrigu un konkrētas atbildes nesniedza.

Lelde savu pozīciju pamatoja ar personīgo pārliecību: “Es nekad par saviem nākotnes plāniem nestāstu, kamēr tas nav noticis. Kad tas notiek, pat tad es nestāstu. Tikai tad, kad ir neiespējami noslēpt kaut ko. Tā kā tā.”

Tāpat aktrise, kura no Artūra jau saņēmusi solījuma gredzenu, deva mājienu par attiecību attīstības ātrumu: “Tā kā ir zirga gads, mēs arī dodamies tādā tempā. Solījums ir.”

Jāmin, ka oficiāli pāris savu savienību apstiprināja tikai Jaunā gada svinību laikā, sociālajos tīklos daloties ar pirmo kopīgo fotogrāfiju.

Plašāk skaties:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Lelde Dreimane atklāj visas kārtis un pastāsta, kā atkal iemīlējusies līdz ausīm
Kokteilis
“Gaidu atvainošanos!” Aktrise Lelde Dreimane atklāj, ka saņem atbalstu arī no kolēģiem
“Tas man sāp visvairāk…” Lelde Dreimane plašāk komentē atlaišanu no teātra un Jura Žagara nepatīkamo attieksmi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.