Foto: Pexels

Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību 0

kokteilis.lv
20:59, 3. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Katram cilvēkam ir sava garīgā komanda viņpasaulē, pie kuras var vērsties pēc atbalsta. Daži indivīdi izjūt dievišķu iejaukšanos, jo viņu raksturs ir piemērots augstākās gribas sekošanai. Intuīcija pie viņiem nonāk īstajā brīdī, radot iespaidu, ka visums viņiem ir īpaši labvēlīgs.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne 11
TV24
Pat gaiteņa tualetē iziet nedrīkst: Jelgavas slimnīcā dabiskās vajadzības jākārto palātā
Lasīt citas ziņas

Kā vēsta “Unian”, astroloģija un numeroloģija norāda, ka ir trīs dzimšanas mēneši, kuru pārstāvji ir īpaši cieši saistīti ar senču garīgo vadību un gandrīz pastāvīgi izjūt dievišķu klātbūtni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne
Veselam
Ķiploki un medus: dabiskie superprodukti, kas stiprina imunitāti un sirdi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.