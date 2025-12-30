TESTS. Ja vari pareizi pabeigt 9 no 10 frazeoloģismiem – cepuri nost, tava valoda ir bagātāka nekā vidējam latvietim 0
Tu noteikti šos frazeoloģismus esi dzirdējis simtiem reižu, bet vai vari tos pabeigt bez aizķeršanās? Katrā no tiem pazudis viens vārds — un tava misija ir to atrast.
Brīdinājums: pārāk liela pārliecība var izrādīties maldinoša!
Kad pūcei _______ ziedēs.
1 no 10