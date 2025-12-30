Foto: Canva

TESTS. Ja vari pareizi pabeigt 9 no 10 frazeoloģismiem – cepuri nost, tava valoda ir bagātāka nekā vidējam latvietim 0

Tu noteikti šos frazeoloģismus esi dzirdējis simtiem reižu, bet vai vari tos pabeigt bez aizķeršanās? Katrā no tiem pazudis viens vārds — un tava misija ir to atrast.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne 11
Tas ir nacionālās drošības jautājums! Stradiņa slimnīca no darba atlaiž 10 “īpašus” darbiniekus
Brīdinājums: pārāk liela pārliecība var izrādīties maldinoša!

Kad pūcei _______ ziedēs.

1 no 10
TV24
Slaidiņš: Ja Putins neatjaunos triecienus, parādīs savu vājumu un atkarību no Trampa
“Latvija tagad ir valsts ar vislielāko potenciālu!” Lietuviešu ekonomists publiski slavē Latvijā pieņemtos lēmumus
“Liek līst miskastē un revidēt samestās cūcības!” Sētniece sauc pēc palīdzības, jo tiek “šausmīgi šantažēta” no priekšnieces puses
TV24
Varbūt tas būs burkāna un pātagas aspekts? Ralfs Nemiro par daudzdzīvokļu namu problēmām, kas atklājas šajā salā
Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību
Veselam
Redz kā! Ilgāka gulēšana nedēļas nogalēs var kaitēt jūsu veselībai
“Sākās viegla panika…” Aktrise Aizupe nonāk neapskaužamā situācijā; viņu glābt nākas 12 ugunsdzēsējiem
VIDEO. Skaņa, kas aizrauj elpu: polārie vilki vienojas kopīgā gaudu dziesmā
Veselam
Kā panākt, lai vīrietis runātu, un ko nedrīkst teikt, ja uztraucaties par viņa garīgo veselību
Apsaimniekotājs brīdina par nopietnām sekām aizsalušu cauruļu gadījumos. Ko darīt, lai caurules neaizsaltu?
Receptes
Zirņu miltu pankūku recepte ar sēņu pildījumu
Helmanis nekur nepazudīs! Publiskots jaunais bijušā Ogres mēra amats un alga
Veselam
VIDEO. Talsu novadā daļēji sabrucis veikals “Citro mini”, ir cietušie
TV24
Rajevskis: Karš Ukrainā joprojām ir ļoti asiņains – nekas neliecina, ka miers pienāks drīz
Krimināls
VIDEO. Kas tāds nav redzēts! Šodien uz jauno Liepājas cietumu tika pārvesti visi ieslodzītie
“Domē jocīgi sēž, ko?” Rīgas vadība dod atļauju šķērsot Daugavu pa ledu, kamēr eksperti brīdina, ka ledus upē ir bīstams
TV24
Krievija atrodas krustcelēs: Slaidiņš par interesantu informāciju, ko vēsta paši krievi
Mājas
Šis trauku mazgājamajās mašīnas režīms palīdzēs ietaupīt elektrību: runa nav par “ātro” programmu
Atliek vien gaidīt rēķinus… “Enefit” ziņo, ka šis ir bijis visu laiku “dārgākais” janvāris
“Jelgavā rūpējas par bērniem, Rēzeknē atbild – bērns insulīnu injicē mājās!” Pēc skandāla Rīgā, LA.LV atklāj, kas notiek reģionālajās skolās
Ogres novada domes jaunais priekšsēdētājs ievēlēts: Helmaņa krēslā sēžas enerģiskais Andris Krauja
Krimināls
Prātam neaptverami! Sieviete Vidzemē samaksā teju 30 tūkstošus eiro par “bezmaksas palīdzību”
“Viņš mūs neatstāja!” Stindzinoši aukstā februāra naktī NMPD darbinieks kļūst par ģimenes glābēju
Aizdomas par nopietniem noziegumiem! KNAB kratīšanā Ogres un Liepājas slimnīcās virkne aizturēto
Pielaide valsts noslēpumam piešķirta 111 domju pārstāvjiem, bet atteikta vien 3. Kuri neizturēja VDD pārbaudi?
“Ja godīgi – pat kauns atzīt!” TV šovu zvaigzne atklāj rūgto pieredzi darbā ar tautiešiem Alpos