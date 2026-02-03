“Sākās viegla panika…” Aktrise Aizupe nonāk neapskaužamā situācijā; viņu glābt nākas 12 ugunsdzēsējiem 0
Jau sen gan pasaulē, gan Latvijā ir dažādas tehnoloģijas, kas mums atvieglo ikdienu. Arī tādas, kas mums palīdz sekot līdzi savai veselībai un ķermeņa fiziskajam stāvoklim. Jaunums šajā nozarē ir gredzeni, kas mēra cilvēka miega kvalitāti, rēķina noietos soļus un patērētās kalorijas.
Kā ziņo žurnāls “Privātā dzīve”, šādu gredzenu, kam vērtība ir ap 300 līdz 600 eiro, iegādājusies arī aktrise Anta Aizupe. Tomēr gredzena dēļ pēc dažu nedēļu lietošanas viņa iedzīvojusies neveiksmīgā situācijā. Sākumā viņa ar gredzenu bija ļoti apmierināta, taču tad nolēmusi to uzvilkt citā pirkstā. “Pamēģināju gredzenu uzvilkt citā pirkstā, kaut zināju, ka instrukcijā teikts, ka tā nevar darīt, ja redz, ka neder. Man nederēja, bet es domāju – pamēģināšu. Jau pēc pāris stundām sapratu, ka gredzenu vairs nevaru dabūt nost. Sākās viegla panika,” žurnālam atklāj aktrise.
Viņa ar visādiem centiem mēģinājusi gredzenu dabūt nost no pirksta pašas spēkiem, tomēr neviens no paņēmieniem nav līdzējis. Aizupe devās uz traumpunktu, taču tur palīdzību sniegt nevarēja. Mediķi ieteica vērsties pie juveliera. “Četri juvelieri man teica, ka var ar knaiblēm palīdzēt, bet tomēr aicināja, lai labāk eju atpakaļ uz traumām,” notikušo atstāsta sieviete. Taču arī otrajā reizē palīdzība nav sniegta.
Tālāk viņa devās pie ugunsdzēsējiem. Tur viņu sagaidīja veseli 12 glābēji. Visi kopīgi domājuši, kā rīkoties, jo gredzena vērtības dēļ aktrise tā pārkniebšanu bija atstājusi kā galējo variantu. “Kopīgi pieņēmām lēmumu, ka nepadosimies un pamēģināsim triku ar diegu. Zobu diegs man bija līdzi, jo es biju cerējusi, ka man, izmantojot internetā atrastu ieteikumu, palīdzēs kāds juvelieris,” pauž aktrise. Ar ceturto pirksta aptīšanas piegājienu gan pirksts, gan gredzens bija glābts.
