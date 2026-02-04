VIDEO. “Ar kājām tiku spārdīta, seja dauzīta…” TV šova dalībniece atklāti dalās skaudrā attiecību pieredzē 0
Pieci bēgšanas mēģinājumi gada laikā – tāda ir raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieces Vendijas Karalkinas pieredze, izkļūstot no vardarbīgām attiecībām. Neskatoties uz rūdījumu darbā policijā, viņa piedzīvojusi pilnīgu kontroli, fizisku vardarbību un izolāciju no tuviniekiem.
Vadot treniņu sporta zālē, Vendija dalās pieredzē ar savu klienti par reiz piedzīvoto: “Iedomājies, es esmu cilvēks, kas ilgus gadus ir strādājis policijā – fiziski, garīgi un morāli spēcīgs cilvēks. Ar visu to es nonācu fiziskās un emocionālās varmākas kontrolē. Kad es sapratu, ka tas jau ir galīgi slimi, tajā brīdī es jau biju aizvesta 250 kilometrus no Rīgas. Tajā brīdī biju sarīdīta pret visiem draugiem, radiem, paziņām, tika kontrolētas visas manas sociālo tīklu sarakstes, bankas konts.”
Viņa atklāj, ka sarkanos karogus pamanījusi jau attiecību sākumā, taču gribējusi ticēt labajam. “Parasti saka – ja vienreiz iesit, tad tas tā arī turpināsies. Bet es ne ar ko tādu dzīvē nebiju saskārusies. Domāju – nu, labi, cilvēks varbūt bija par daudz iedzēris vai ko, tāpēc “aizgāja ciet”. Pēc tam, protams, lūdz visas piedošanas un tā tālāk. Tie cilvēki ir tādi manipulatori… Tu zini, ka tev melo, bet tajā pat laikā jūties nohipnotizēts. Ar kājām tiku spārdīta, seja dauzīta..”
Viņa atklāj, ka vairākkārt mēģinājusi aizbēgt, turklāt kopā bijuši pieci bēgšanas mēģinājumi, no kuriem katrs iemācīja, ko darīt, lai nākamais mēģinājums būtu veiksmīgs. Kopumā sieviete šajās attiecībās bija gadu līdz izdevās no varmākas aizbēgt.
VIDEO: