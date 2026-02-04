“Vai tiešām nevar ielikt pāris spuldzītes?” rīdzinieki satraukušies par situāciju Gaisa tilta rajonā 0
Gadiem ilgi nauda Rīgai ir atradusies visam kam – vērienīgām vizualizācijām, skaļiem projektiem, slaveniem stabiņiem un skaistiem solījumiem par nākotni. Tikai ne elementārām lietām, kas iedzīvotājiem sniegtu drošību. Ne gaismai tumšā gājēju tunelī. Ne drošām kāpnēm, pa kurām ikdienu staigā bērni un seniori.
Kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” vērsusies pie Rīgas domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga ar jautājumu, vai tiešām Gaisa tilta gājēju tunelī nevar ielikt pāris spuldzītes?
Cilvēki jau gadiem iet cauri tunelim pilnīgā tumsā. Vairums noteikti piekritīs – par kādu iedzīvotāju drošību maz var būt runa šādos apstākļos? Jo īpaši gada tumšākajā laikā.
“Nu jau pāris gadus apmeklēju nodarbības Rīgā pie Gaisa tilta. Lai uz tām nokļūtu, visizdevīgākais ceļš ir lejup pa kāpnēm un pēc tam cauri gājēju tunelim. Allaž šausminos par to, cik nesakārtotas un netīras ir abas šīs vietas. Turklāt tunelī NAV NEVIENA GAISMAS OBJEKTA! Tādējādi tagad, ziemas sezonā, vakarpusē iet cauri vietai, kas grimst pilnīgā tumsā, ir īsts drosmes pārbaudījums. Vai tiešām nav iespējams uzlikt kaut pāris spuldzītes,” vaicā sieviete.
Arī cita iedzīvotāja dalījās savā pieredzē, atklājot, ka tieši šis bijis iemesls, kāpēc savu bērnu uz dejas nodarbībām vienmēr veda ar automašīnu: “Šis bija vienīgais iemesls, kāpēc 3 gadu garumā vadāju meitu ar auto uz deju nodarbībām VEF kvartālā, jo reāli baidījos laist vienu pa tuneli.”
LA.LV sazinājās ar Rīgas pašvaldības pārstāvjiem, kuri sola, ka viss mainīsies.
Ieva Grīsle, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, norāda: “Gaisa tilts ir būtisks satiksmes plūsmas nodrošinātājs, kas savieno vienu no galvaspilsētas noslogotākajām maģistrālēm — Brīvības ielu — ar Juglas virzienu.
Informējam, ka Rīgas pašvaldība ir paredzējusi Gaisa tilta pārbūves projektēšanu un būvniecību. Pašlaik norit apspriedes ar projektētājiem.
Pārbūves projektā plānots veikt būtiskus satiksmes drošības uzlabojumus, uzlabot autoplūsmas caurlaidību, vienlaikus saglabājot objekta kultūrvēsturisko vērtību.
Aicinām turpmāk sekot publiski pieejamajai informācijai par Gaisa tilta atklātā konkursa norisi. Informācija par šādiem nozīmīgiem infrastruktūras objektiem tiek izziņota atsevišķi.”
Kā paudusi deputāte Marta Kotello – būvdarbiem jāsākas 2027.gadā.