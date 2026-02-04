VIDEO. “Ja tevi nenovērtē, tā nav tava vieta!” Lelde Dreimane par jaunu dzīves sākumu 0
Personību analīzes youtube raidījumā “Baigais Numurs” – Lelde Dreimane atklāti par savu jauno sākumu, kur atklāti stāsta par savām attiecībām ar Dailes teātri un uzsver, ka viņai svarīga ir konkrētība, nevis situācija “kad vajag – tad esi, kad nevajag – ej malā”. Leldei nav pieņemama nenoteiktība, kas ir izdevīga tikai vienai pusei. Jau kādu laiku viņa juta signālus – ilgstoši netika piedāvātas jaunas lomas, kas skaidri norādīja, ka ar viņu vairs īsti nerēķinās.
Kā Lelde Dreimane atzīst, ka numeroloģija un horoskopi viņai nav sveša tēma. Jau bērnībā šī pasaule bija klātesoša – mamma ar to aizrāvās, mājās bija pieejama attiecīgā literatūra, un laiku pa laikam arī pati Lelde ielūkojās tajā dziļāk.
Saskaņā ar numeroloģiju Leldei piestāv plašums, skatuve un pat starptautiska karjera. Numeroloģe Ilze Buna-Lediņa uzsver – ja vietā, kur atrodies, tevi nenovērtē, neciena vai pat apzināti pazemina, tad tā nav tava īstā vieta. Leldei piestāv lielāki projekti, drosmīgāki soļi un plašāka realizācija. Runājot par aiziešanu no Dailes teātra štata, Lelde atzīst – vissāpīgākā bija nevis pati situācija, bet veids, kā tas tika pateikts un izdarīts.
Leldes apziņas skaitlis ir 2 – sievišķīgākais no visiem skaitļiem. Šīs sievietes ir spēcīgas savā maigumā, attiecībās un ģimenē. Sarunā pieskaramies arī tam, kā Lelde iepazinās ar savu jauno partneri – tas notika attiecību šovā “Randiņš ar divām”. Leldei ir būtiski, lai vīrietis uzņemas atbildību un ir vīrišķīgs. Viņa atklāti atzīst, ka ir bijusi attiecībās, kur atbildība bieži gulās uz viņas pleciem – jā, tas ir iespējams, ja nav citas izejas, taču ilgtermiņā tas nav veselīgs risinājums.
Leldes misijas skaitlis ir 5 – tas nozīmē talantu paplašināšanu, izaugsmi un brīvības nepieciešamību. Šis skaitlis apliecina, ka Lelde nav ierobežojama un vislabāk sevi realizē tur, kur var izpausties plaši. Savukārt realizācijas skaitlis 7 ir transformācijas skaitlis – spēja mainīt citu cilvēku domāšanu un iedvesmot pārmaiņām. Raidījumā pieskaramies arī iespējamai dzīvesvietas maiņai, taču par to vairāk – jau pašā sarunā.
