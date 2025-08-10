#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no video, “Instagram”

“Pateicu, ko par viņu domāju!” Lieckalniņa atbild uz Krūmiņa publisko uzbrukumu un skandalozo video 0

20:25, 10. augusts 2025
Jau vēstījām par skandalozo video, ko savā “TikTok” kontā šodien publicēja TV šovu zvaigzne Dāvids Krūmiņš. Tajā bija redzama bijusī TV dīva un psihoterapijas speciāliste Anna Lieckalniņa kādā pasākumā, rokās turot dzēriena glāzi un veltot viņa virzienā virkni necenzētu vārdu. Nupat Anna Lieckalniņa dalījusies arī ar savu stāsta pusi, norādot, ka viņa nav spējusi nereaģēt.

Anna Lieckalniņa “TikTok” publicētajā atbildes video norāda, ka parasti uz muļķībām nereaģē, bet, ņemot vērā faktu, ka šis esot otrais uzbrukums pēc kārtas, juristi iesaka reaģēt.

“Kā rīkojas emocionāli varmākas? Viņi kaut ko izdara, parāda otra cilvēka reakciju un saka: “Re, tas, kurš reaģē ir slikts!”” stāsta Lieckalniņa un pauž sašutumu, ka nokļuvusi TV šovu dalībnieku attiecību virpulī un izjūt mobingu, kas pret viņu tiek izvērsts.

Viņa esot satikusi viņu pasākumā un pateikusi, ko domā par 40 minūšu garu video, ko viņš par viņu bija publicējis “YouTube”. Viņa uzsver, ka terapeits var būt gan jauks, gan skarbs, un viņa ir teikusi to, ko domā.

“Šis cilvēks pazemoja sievieti, kura gaidīja viņa bērniņu, es iestājos par šo sievieti un viņu bērniņu,” viņa uzsvēra.

Vairāk skaties video!

@annalieckalnina Negribu, bet jāreaģē. #dzīve ♬ original sound – Anna Lieckalniņa

Abu konflikts aizsākās, kad Anna Lieckalniņa TV šovā “Aina studijā” komentēja Dāvida Krūmiņa attiecību konfliktu ar viņa jaunākās atvasītes mammu Arnitu Oliņu. Analizējot video ar Arnitas uzbrukumu Dāvidam, Anna pauda, ka militārā vide var būt psiholoģiski deformējoša, un retoriski jautāja, kas Dāvida dzīvē varētu būt veicinājis šādu situāciju. Viņa norādīja, ka ir jāiedziļinās cilvēka pieredzē, lai izprastu agresijas cēloņus, nevis tikai jākonstatē redzamais.

