Horoskopi 3. janvārim. Brīdis, kad dzīve var pārsteigt vislabākajā nozīmē 0
Auns
Lai tevi nemaldina šodienas miers – tas ir tikai klusums pirms vētras. Pirmās jaunā gada dienas nesīs sev līdzi izaicinājumus, tāpēc saglabā spēkus un nesteidzies ar lēmumiem. Tu esi radīts pārbaudījumiem, un atkal un atkal tu spēsi pierādīt, ka pat visspēcīgākās vētras tevi nevar salauzt. Gatavojies izrāvienam – tas nāks.
Vērsis
Ja kādam vēl bija šaubas par tavu potenciālu, tās drīz izzudīs bez pēdām. Jaunais gads sākas ar enerģisku uzrāvienu, un tu rādīsi piemēru ar mērķtiecību un neatlaidību. Tavs dabiskais talants un spēja koncentrēties palīdzēs tev tuvoties virsotnei, kuru esi noskatījis – un, jā, tu tur nokļūsi.
Dvīņi
Neliedz sev iespēju sekot savai ziņkārei. Pat ja ideja vai aizraušanās ir pavisam jauna, tā var kļūt par ko lielu. Kosmoss šobrīd nostājas tavā pusē, iedrošinot tevi riskēt un iedziļināties tajā, kas aizrauj. Apkārtējiem tas var šķist neprāts, bet tu būsi tas, kurš smiesies pēdējais.
Vēzis
Šis ir brīdis, kad dzīve var pārsteigt tevi vislabākajā nozīmē. Pat ja šobrīd jūties noguris vai piesardzīgs, tuvākās dienas atnesīs spilgtus notikumus un iedvesmojošus pavērsienus. Iespējams, tieši tagad tu sāc rakstīt jaunu nodaļu savā stāstā – ar lielāku drosmi un ticību sev.
Lauva
Jaunais gads tev nes harmoniju attiecībās, ja vien spēsi atslābt un atteikties no vēlmes visu kontrolēt. Uzticies cilvēkiem sev apkārt, ļauj viņiem būt līdzvērtīgiem sabiedrotajiem. Kad tu dalīsies, nevis valdīsi, arī viņi atvērs tev sirdi, un tas mainīs visu.
Jaunava
Tu esi uz enerģijas viļņa, bet tas nenozīmē, ka tev viss ir jāpaveic vienatnē vai uzreiz. Pilnmēness drīz izgaismos jaunas iespējas, par kurām līdz šim neesi pat domājis. Dod sev vietu un laiku, lai tās saskatītu un izmantotu – nesteidzoties un ar skaidru prātu.
Svari
3.janvāris atver durvis uz prieku un iespējām. Sāc gadu kopā ar cilvēkiem, kas tevi iedvesmo, un ļauj sev būt brīvam. Nākamās dienas var būt pārsteigumu pilnas – ļauj dzīvei tevi iepriecināt. Katrs mirklis ir iespēja ieraudzīt kaut ko jaunu sevī un pasaulē. Atver sirdi, esi klātesošs, un neļauj šaubām aptumšot savus sapņus. Gads tikai sākas – ieej tajā ar drosmi.
Skorpions
Ģimenes spriedze, kas kādu laiku bijusi gaisā, pamazām izkliedējas – varbūt tā nemaz nebija tik būtiska, kā sākotnēji šķita. Tu bieži jūti dziļi, bet šobrīd ir īstais laiks ļaut sev vienkārši būt. Mazāk kontroles, vairāk baudas – tas ir tavs jaunā gada sākuma uzdevums.
Strēlnieks
Tava balss ir spēcīga – un šodien tā tiks sadzirdēta. Ja sajutīsi netaisnību, tu runāsi atklāti un drosmīgi. Ne visi to novērtēs uzreiz, bet tu būsi tas, kurš uzdrošinās teikt patiesību. Dažkārt pārmaiņas sākas ar vienu cilvēku, kurš atsakās klusēt – šodien tas esi tu.
Mežāzis
Jaunā gada sākums prasa atelpu – nevis vājumā, bet gudrībā. Tava iekšējā sistēma ilgojas pēc miera, pirms atkal iegrimst nākamajā notikumu vilnī. Atvēli laiku sev, savām domām un sajūtām. Ar skaidru galvu un atpūtušos ķermeni tu būsi gatavs pārspēt pats sevi.
Ūdensvīrs
Tu esi uz robežas starp sapņiem un realitāti, un šoreiz šī robeža kļūst caurspīdīga. Ja vien ticēsi saviem nodomiem un rīkosies apzināti, jau drīz tu redzēsi, kā vēlmes piepildās. Sākums ir šeit un tagad, un viss ir tavās rokās.
Zivis
Šodien ir diena, kad ir svarīgi nostāties par sevi. Esi laipns, bet stingrs, jo ne visi cilvēki tavā dzīvē ir pelnījuši otru iespēju. Jaunais gads sākas ar skaidrību un apņēmību, un tava labklājība sākas ar robežām. Tava laime ir tavās prioritātēs – nebaidies tās aizsargāt.