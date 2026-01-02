Aktrise un uzņēmēja Agnese Zeltiņa.
Aktrise un uzņēmēja Agnese Zeltiņa.
Foto: Edijs Pālens/LETA arhīvs

Viņai piestāv laime! Agnese Zeltiņa "atklāj kārtis" un to, ka ir satikusi savā dzīvē īpašu vīrieti

2. janvāris 2026
Šarmantā un talantīgā aktrise un energoterapijas lietpratēja Agnese Zeltiņa svētku laikā savā “Instagram” profilā publicējusi nelielu video un atzīšanos, ka ir izveidojusi romantiskas attiecības.

Pieminētajā video viņas acis acīmredzami dzirksteļo no prieka, līdzīgi izskatās arī vīrietis blakus. Komentāros Agnese atklājusi arī dažas detaļas par šīm attiecībām.

Ar Guirino Imbimbo Agnese esot iepazinusies Milānā un kopā esot ļoti laimīga. Viņai esot sajūta, ka viņi ir pazīstami jau vairākus gadsimtus.

Par attiecībām energoterapijas lietpratēja saka, ka tās nav nejaušība, tas ir gandrīz gada darbs ar sevi un enerģiju – soli pa solim, bez ilūzijām un ātriem risinājumiem.

Viņas 2026. gada mērķis esot nobriedušu un dzīvu attiecību izveide, darbs ar savu ķermeni un veselību, tāpat arī Agnese plāno vairāk ceļot un būt kustībā, kā arī izvēlēties kvalitāti it visā. Bet pats galvenais gan esot veltīt vairāk laika ģimenei.

