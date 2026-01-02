Ieva Sutugova svētku laikā kļuvusi par divu bērnu māmiņu: “Stipri pravietiski vēl oktobrī nodziedāju šos vārdus uz skatuves” 0
Dziedātāja Ieva Sutugova sociālajos tīklos dalījusies ar brīnišķīgu ziņu par lielu notikumu savā ģimenē.
Ieva raksta: “”Citgad Ziemassvētkos klons kad vizēs spodri,
Mēnesnīcā skaidrā atnācis būs otris.”
(J. Peters)
Stipri pravietiski vēl oktobrī nodziedāju šos vārdus uz skatuves vēl nenojaušot, ka tieši Ziemassvētkos pie mums ieradīsies mūsu meitiņa Rota.”
Šis ir Ievas un Jāņa Miltiņa otrais bērniņš. 2022. gada novembrī Ieva paziņoja, ka pasaulē nācis viņas pirmdzimtais – dēls.