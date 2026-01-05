“Kad tika atbīdīti skapīši, tika konstatēts, ka…” Atklāts, ko patiesībā vientuļais pensionārs bija ierīkojis Torņakalna dzīvoklī 149
Piektdien Rīgā, Bauskas ielā, notikušajā sprādzienā atklājies, ka dzīvoklī izveidotais nelegālais gāzes pievads bija paredzēts gāzes plītij, nevis dzīvokļa apsildei. Par to Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” pastāstīja gāzes apgādes kompānijas “Gaso” valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.
Kā norāda Pētersone-Godmane, “Gaso” darbinieki dienu pirms sprādziena devās uz konkrēto dzīvokli ar uzdevumu no tirgotāja, kas šim dzīvoklim bija gāzes piegādātājs, atslēgt gāzi, tādēļ ka acīmredzot šis konkrētais klients vai nu nebija izpildījis kādas saistības, vai bija zaudējis tirdzniecības līgumu.
Aizdomīgi augsta gāzes koncentrācija
Pēc Pētersones-Godmanes teiktā, ierodoties dzīvoklī un veicot standarta procedūras ar gāzes analizatoriem, “Gaso” darbinieki konstatējuši aizdomīgi augstu gāzes koncentrāciju. “Tā nebija kritiska, bet vairāk, nekā tai būtu jābūt. Un sāka meklēt, no kurienes tā nāk. Jo principā būtu jāveic tikai skaitītāja noplombēšana – tātad gāzes padeves pārtraukšana. Un tai brīdī, kad tika atbīdīti skapīši, tad tika konstatēts, ka šajā adresē ir nelegāls pieslēgums,” atklāja Pētersone-Godmane.
Konstatējot nelegālu pieslēgumu, uz notikuma vietu tika izsaukta vēl viena “Gaso” brigāde, kas veica visa stāvvada demontāžu: “Tas, kas ir palicis dzīvoklī, aizbraucot “Gaso” darbiniekiem, 1. janvārī ir 50 centimetrus garais no zemes esošais vada gabals. Tātad ir pilnībā demontēts skaitītājs, stāvvada iekārta un jebkas, kas ļautu cilvēkam izmantot dabasgāzi jebkādā veidā.”
Analizējot nelegālā pieslēguma shēmu, atklājies, ka tas nebija paredzēts dzīvokļa apsildei.
Nākamajā dienā, 2. janvārī, Avārijas dienests saņēmis ziņu par nezināmas izcelsmes remontdarbiem tajā pašā dzīvoklī.
“Mēs saņemam gadā apmēram 6000 izsaukumu,” teica Pētersone-Godmane, vienlaikus gan arī norādot, ka no šiem izsaukumiem vairāk nekā 2000 nav saistīti ar dabasgāzes lietošanu.
Jau ziņots, ka gāzes sprādzienā Torņakalnā, daudzdzīvokļu namā Bauskas ielā, piektdien, 2. janvārī, gāja bojā divi cilvēki – persona, kura kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un “Gaso” Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cieta.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika pašvaldībai piederošā dzīvoklī nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā daļēji sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai.
Pēc sprādziena mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta. Pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai un iespējamos atjaunošanas scenārijus.
“Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. “Gaso” izveidota 2017. gada nogalē, nodalot “Latvijas gāzes” sadales sistēmas darbību un izpildot Eiropas Savienības un valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. 2023. gada jūlija beigās par “Gaso” vienīgo īpašnieci kļuva Igaunijas uzņēmums “Elenger Grupp”, kas pieder Igaunijas investīciju kompānijai “Infortar”.