Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis 0
Astroloģija un numeroloģija var sniegt vispārīgu priekšstatu par dzīves mērķi atkarībā no dzimšanas mēneša un par to, kā zodiaka enerģiju kombinācija var palīdzēt virzīties uz dvēseles dziļāko uzdevumu, raksta “Parade” žurnāls. Tiek norādīts, ka dzīves liktenis bieži tiek uztverts pārāk burtiski – kā viena konkrēta mērķa sasniegšana vai iepriekš uzrakstīta misija. Tāpēc tas var šķist nesaprotams un nepiepildāms. Patiesībā liktenis nav kalns, ko jāsasniedz, un nav arī loma, ko jāizpilda. Tas izpaužas tavā būtībā, tavā dzīves veidā, reakcijās, izvēlēs un mijiedarbībā ar pasauli apkārt.
Ir daudz veidu, kā tuvoties sava mērķa izpratnei, un viens no vismazāk novērtētajiem ir paskatīties uz dzimšanas mēnesi. Lai gan astroloģijā visbiežāk uzmanība tiek pievērsta Saules zīmei, katrs mēnesis nes divu zodiaka zīmju ietekmi vienlaikus. Šo enerģiju mijiedarbība dažkārt šķiet pretrunīga, bet tieši krustpunktā atklājas tava patiesā ceļa būtība. Kad pārstāj izvēlēties starp tām un iemācies apvienot abas ietekmes, dzīve sāk veidoties atbilstoši tavai īstajai būtībai.