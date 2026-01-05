“Tā atpūšas miljonāri.” Aivars Lembergs publiskojis fotogrāfiju, kas samulsinājusi sociālo tīklu lietotājus 0
Kuram gan nepatīk izbaudīt ziemas priekus, piekritīsiet? Izskatās, ka arī bijušajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam tie iet pie sirds. Lembergs sociālajos tīklos pēdējās dienās izpelnījies īpašu uzmanību pēc tam, kad tajos publicēja fotoattēlu, kurā redzams guļam sniegā, acīmredzot izbaudot ziemas priekus.
Lemberga publicētais attēls izraisījis arī dažādas reakcijas citu sociālo tīklu lietotāju vidū. Daļa komentētāju priecājas par humora devu un nenopietno attēlu, citi norāda, ka šāda attēla publiskošana no bijušā Ventspils mēra puses ir liels pārsteigums.
Pats Lembergs gan nav komentējis šo attēlu, kas ļauj sekotājiem to interpretēt pēc savām vēlmēm. Lūk, ko par šo fotogrāfiju domā viņa atbalstītāji.