“Tu sīkais pir*eli!” Dāvids Krūmiņš skandalozā video atmasko bijušās TV dīvas Lieckalniņas necenzēto pusi 69
Skandalozais TV šovu dalībnieks Dāvids Krūmiņš savā “TikTok” kontā dalījies ar video, kas pamatīgi satricinājis sociālo tīklu lietotājus. Tajā redzama psihoterapijas speciālistes Annas Lieckalniņas nepiedienīgā uzvedība kādā pasākumā.
Abu konflikts aizsākās, kad Anna Lieckalniņa TV šovā “Aina studijā” komentēja Dāvida Krūmiņa attiecību konfliktu ar viņa jaunākās atvasītes mammu Arnitu Oliņu. Analizējot video ar Arnitas uzbrukumu Dāvidam, Anna pauda, ka militārā vide var būt psiholoģiski deformējoša, un retoriski jautāja, kas Dāvida dzīvē varētu būt veicinājis šādu situāciju. Viņa norādīja, ka ir jāiedziļinās cilvēka pieredzē, lai izprastu agresijas cēloņus, nevis tikai jākonstatē redzamais.
Krūmiņš uz šiem izteikumiem reaģēja asi, apgalvojot, ka Lieckalniņa ir nekompetenta savā darbā, jo izdarījusi secinājumus no īsa video fragmenta un uzreiz izdarījusi aplamus pieņēmumus par viņa dzīvi un raksturu.
Nu konflikts ieguvis jaunu pavērsienu. Dāvids Krūmiņš savā “TikTok” kontā šodien publicēja video, kurā redzama Anna Lieckalniņa kādā pasākumā. Kadros viņa, rokās turot dzēriena glāzi, agresīvā tonī lieto rupjus un necenzētus izteicienus. “Tu sīkais pirdeli, sū*s, tūlīt izlidosi no šejienes ārā,” skaidri dzirdams ierakstā. Lieckalniņa arī norāda, ka viņai nav kauns tā runāt.
Sociālo tīklu komentāros lietotāji pauž neizpratni, kā psihoterapijas speciāliste, kurai būtu jābūt emocionālās līdzsvarotības un cieņpilnas komunikācijas paraugam, var uzvesties tik bravūrīgi un atklāti agresīvi.
Pats Dāvids Krūmiņš, publicējot video, piebildis: “Kā jūs novērtējat šo profesionālismu? Varbūt man vajadzētu pieteikt vizīti pie viņas? Vajag pilno versiju šai situācijai? Anna Lieckalniņa jūsu ekrānos bez filtra.”
BRĪDINĀM! Video tiek lietoti necenzēti vārdi!
