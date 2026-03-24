Pats bēdīgākais scenārijs… Dronu ražošanas eksperts nosauc sliktāko scenāriju Tuvajos Austrumos
Jānis Garisons, ūdens dronu ražotāja “NEWT21” valdes priekšsēdētājs, bijušais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, TV24 raidījumā “Globuss” stāsta par ASV mērķiem Irānā.
Komentējot notiekošo Tuvajos Austrumos, J. Garisons uzsver, ka risinājums ir jāmeklē. Viņš piemin kodolieročus un balistiskās raķetes un norāda, ka kodolieroči ir viens, bet otrs ir tas, kas šos kodolieročus “nes” – tās ir balistiskās raķetes. Šādas raķetes Irānai ir bijušas. Eksperts stāsta, ka ASV mēģināja iznīcināt ne tikai iespējamu kodolmateriālu, bet arī spēju ražot balistiskās raķetes. Ja konfliktu atstās tādu, kāds tas ir, tas būs pats bēdīgākais, teic J. Garisons.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.
