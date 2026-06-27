Ministru prezidents Andris Kulbergs Eiropas Savienības instrumenta SAFE Aizņēmuma līguma parakstīšanā.
Ministru prezidents Andris Kulbergs Eiropas Savienības instrumenta SAFE Aizņēmuma līguma parakstīšanā.
Foto: LETA

“Patvertņu sistēma Latvijā ir izgāzusies.” Kulbergs sola divu nedēļu laikā piedāvāt jaunu risinājumu 0

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LETA
20:04, 27. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Ir skaidri un gaiši saprotams, ka patvertņu jautājums līdzšinējā sistēmā Latvijā ir izgāzies, šodien pēc Latgalē aizvadītās valdības ārkārtas sēdes žurnālistiem atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).

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“Ir 509 projekti ar Eiropas atbalstu, realizēts ir viens,” pašreizējo situāciju raksturoja premjers.

Viņš sacīja, ka valdība šodienas sēdē pieņēmusi lēmumu, ka līdzšinējā sistēma tiks pārstrādāta un divu nedēļu laikā esot jābūt priekšlikumiem, kā ieviest unificētu patvertņu risinājumu. “Pieiesim ar unificētu risinājumu, lai tas būtu realizējams ātri, efektīvi un jau tūlīt,” teica Kulbergs.
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Premjers norādīja, ka jāņem piemērs no Ukrainas, kur reāli zina, kā šādus jautājumus risināt dzīvē, nevis tikai “uz papīra”. Un viens no tur standartizētiem risinājumiem daudzdzīvokļu mājās ir trešās kategorijas tipveida patvertnes no betona.

Tādās var ātri ieskriet un patverties, piemēram, dronu uzbrukumu gadījumā, skaidroja Kulbergs.

Jau vēstīts, ka šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lūznava” Rēzeknes novadā notiks Ministru kabineta ārkārtas sēde, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

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