“Patvertņu sistēma Latvijā ir izgāzusies.” Kulbergs sola divu nedēļu laikā piedāvāt jaunu risinājumu 0
Ir skaidri un gaiši saprotams, ka patvertņu jautājums līdzšinējā sistēmā Latvijā ir izgāzies, šodien pēc Latgalē aizvadītās valdības ārkārtas sēdes žurnālistiem atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
“Ir 509 projekti ar Eiropas atbalstu, realizēts ir viens,” pašreizējo situāciju raksturoja premjers.
Premjers norādīja, ka jāņem piemērs no Ukrainas, kur reāli zina, kā šādus jautājumus risināt dzīvē, nevis tikai “uz papīra”. Un viens no tur standartizētiem risinājumiem daudzdzīvokļu mājās ir trešās kategorijas tipveida patvertnes no betona.
Tādās var ātri ieskriet un patverties, piemēram, dronu uzbrukumu gadījumā, skaidroja Kulbergs.
Jau vēstīts, ka šodien Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lūznava” Rēzeknes novadā notiks Ministru kabineta ārkārtas sēde, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.