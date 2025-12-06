Skaistā dziedātāja Adriana Miglāne atklāj bēdīgas savas dzīves šķautnes: Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagā 0
Adriana Miglāne ir latviešu dziedātāja, kuru daudzi pazīst no skatuves un sociālajiem tīkliem. Viņa jau vairākus gadus ir mūzikā, audzina bērnus un dalās ar savu ikdienu ļoti atklāti – gan ar labo, gan grūtākiem brīžuiem.
Pēdējā laikā viņai dzīvē nav gājis viegli, un viņa pati par to godīgi runā: par kļūdām, par attiecībām, par cīņu ar sevi. Tā nu arī vietnē Facebook, atrodams jauns ieraksts par to, kur viņa jau kādu laiku bija pazudusi.
“Sveiki. Zinu, ka visi uztraucas un paldies par to! Es domāju, ka uzfilmēšu video, taču nolēmu, ka uzrakstīšu postu!
Es esmu dzīvē kļūdījusies ļoti smagi ar izvēlēm, man ir lieli parādi un es pazudu. Uzsāku jaunas attiecības, lai sāktu jaunu dzīvi šeit, Latvijā, bet nesanāca. Par ko smagi jo smagi pārdzīvoju, jo ļoti mīlu un no sirds ticu, ka sanāks!
Es absolūti zinu, ka man ar sevi ir daudz jo daudz jāstrādā, bet galvenais ir mana ģimene! Viņu dēļ es centīšos, kuram gan nav sanācis paklupt aiz visa mana dzīves stāsta?!
Jā, es pirms visiem draudiem un manipulācijām atzīstu, ka biju aizrāvusies ar atkarību – alkohols! Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagā. Tu vairs neesi Tu! Bet nu jau tas beidzās un es lepojos ar sevi, ka tiku pāri!
Mēs visi esam cilvēki, kuri lūzt un reizēm neredz izeju, bet es būšu piemērs, ka visu var mainīt dzīvē! Es vēlos, lai esmu piemērs, ka tā notiek, bez izejas ir vienmēr! Paldies par atbalstu visiem!!”