Foto: Lauris Viksne

“Ļoti ceru, ka cilvēks tomēr saņemsies.” Uzņēmējs Zabirko atklāj, kāpēc izjuka viņa attiecības ar dziedātāju Miglāni 0

12:44, 9. decembris 2025
Pēdējā laikā dziedātājas Adriānas Miglānes vārds gana daudz izskanējis publiskajā telpā. Pirms kāda laika tika ziņots, ka viņa uzsākusi attiecības ar uzņēmēju Oļegs Zabirko. Tās ilgušas vien trīs mēnešus. Jaunākajā žurnāla “Kas Jauns” izdevumā lasāmas uzņēmēja pārdomas, kas īsti notika – kāpēc attiecībām bija lemts beigties.

“Nu ko tad es tagad stāstīšu par to, kurš labs un kurš slikts,” izdevumam pauda Zabirko, kurš atklāja, ka iemīlējās dziedātājā caur sarunām, nevis vizuālo izskatu.

“No savas puses ļoti centos, bet otram cilvēkam ir savas problēmas, ar kurām viņš vienkārši nespēj tikt galā. Ir problēmas, un es tur nekādi nevaru palīdzēt, ja cilvēks pats nevēlas,” tā “Kas Jauns” pauda Oļegs, kurš vieš cerību, ka Adriana nostāsies uz pareizā ceļa. “Ļoti ceru, ka cilvēks tomēr saņemsies, kaut ko sapratīs un kaut ko reāli arī izdarīs.”

Oļegs atklāja, ka ļoti centās palīdzēt dziedātājai arī viņas talanta sakarā – nopircis klavieres viņai, mēģināja iedrošināt iesaistīties projektos.
“Es varu palīdzēt cilvēkiem, kuri ir gatavi sev palīdzēt, kuri cīnās par sevi un nākotni.”

Uzņēmējs, kurš ar dziedātāju kopā bija trīs mēnešus, dalījās sajūtās arī par to, kāda Adriāna ir kā mamma: “Viņa ir ļoti laba mamma savam dēlam.”

Vai starp abiem tiešām likts punkts? Vai tomēr komats?

“Tiklīdz viņai sāks parādīties vēlme, lai mani uzmeklē,” viņš norādījis izdevumam. “Man rūp viņas liktenis un nākotne,” izteicies Oļegs.

