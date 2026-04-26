Uz Zemes konstatēta vieta, kas ir daudz dīvaināka nekā Bermudu trijstūris
Bermudu trijstūris jau gadu desmitiem ir mistikas un paranormālu parādību cienītāju uzmanības centrā, taču īsta zinātniska mistērija slēpjas tepat aiz stūra. Pētnieki apgalvo, ka Sargasu jūra, kas apskalo Bermudu salas Atlantijas okeāna ziemeļos, ir daudz dīvaināks un interesantāks objekts izpētei. Tās galvenā ģeogrāfiskā anomālija ir tā, ka tā ir vienīgā jūra uz planētas Zeme, kurai vispār nav sauszemes robežu. Krastu vietā tās robežas nosaka tikai spēcīgas okeāna straumes, vēsta ārzemju mediji.
Zeltaini peldošs mežs okeāna vidū
Šo unikālo vidi bieži dēvē par “zelta peldošo lietus mežu”, jo tas aizņem 5,2 miljonus kvadrātkilometru un ir blīvi klāts ar Sargassum ģints aļģēm.
Atšķirībā no lielākās daļas jūras aļģu, kas aug pie jūras dibena, šīs sugas visu savu dzīvi pavada brīvi peldošas ūdens virspusē. Tās vairojas veģetatīvi – aļģu gabaliņi atdalās viens no otra un turpina augt kā patstāvīgi organismi.
Laika gaitā šādi izveidojies milzīgs aļģu masīvs, ko zinātnieki sauc par Lielo Atlantijas Sargasu joslu. Tā stiepjas tūkstošiem kilometru un tiek uzskatīta par lielāko makroaļģu ziedēšanu pasaules okeānos.
Bioloģisks tuksnesis, kurā mudž dzīvība
Sargasu jūras lielākais paradokss ir tas, ka no bioloģiskā viedokļa vietējie ūdeņi tiek klasificēti kā barības vielām nabadzīgi. Slavenais okeanogrāfs Džons Reiters šo apgabalu pat nosauca par “bioloģisko tuksnesi”, taču patiesībā šeit plosās neticami nemierīga dzīvība.
Zinātnieki ir atklājuši, ka šie peldošie meži kalpo par patvērumu daudzām sugām, tostarp zaļajiem jūras bruņurupučiem. Gadiem ilgi pētnieki nevarēja saprast, kur tieši jaunie bruņurupuči pavada savus “zaudētos gadus” no izšķilšanās līdz pieauguša cilvēka vecumam, līdz izsekošana parādīja, ka tie masveidā dodas uz šejieni.
Noslēpumainais Eiropas zušu ceļojums
Ne mazāk pārsteidzoša ir šīs vietas saistība ar Eiropas zušiem. Tūkstošgadēm ilgi šo zivju vairošanās vieta nebija skaidra, taču jaunākie pētījumi, izmantojot satelītu sensorus, beidzot ir atrisinājuši šo noslēpumu. Izrādījās, ka pieaugušie zuši pārvar milzīgu migrācijas ceļu, kas ilgst vairāk nekā gadu, lai sasniegtu Sargasu jūru tikai nārsta vajadzībām.
Tas, kā šī vide spēj uzturēt tik daudzveidīgu dzīvības spektru apstākļos, kad trūkst pamata barības vielu, padara šo sauszemes ūdenstilpni par vienu no krāšņākajām un noslēpumainākajām dabas parādībām uz mūsu planētas.