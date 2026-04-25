"Es neesmu un nebūšu politiķis!" Hermanis sola "asiņainas" pārmaiņas un atklāj, no kā viņš baidās
Latvijā reformas gadiem ilgi tiek atliktas nevis zināšanu trūkuma dēļ, bet politiskās gribas dēļ – tā uzskata partijas “Mēs mainām noteikumus” līderis Alvis Hermanis. Viņš TV24 raidījumā “Kārtības rullis” norāda, ka lielākā daļa nepieciešamo pārmaiņu ir sen zināmas un nav nekāda “raķešu zinātne”, taču tās netiek īstenotas viena iemesla dēļ – politiķi baidās zaudēt varu.
Pēc Hermaņa domām, esošā politiskā sistēma balstās uz izdzīvošanu, nevis uz drosmīgiem lēmumiem. Politiķi izvairās no nepopulārām reformām, jo tās var apdraudēt viņu izredzes tikt pārvēlētiem. Tieši šī iemesla dēļ, viņaprāt, Latvijā gadiem ilgi nav notikušas būtiskas pārmaiņas.
Viņš uzsver, ka pats neuzskata sevi par klasisku politiķi un arī necenšas tāds kļūt. Hermanis sevi redz kā pārstāvi tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka līdzšinējais kurss vairs nav turpināms. Viņa mērķis esot virzīt pārmaiņas un būt par to īstenošanas garantu.
Vienlaikus viņš atzīst, ka pieredze politikā radījusi arī vilšanos. Pēc dažiem mēnešiem šajā vidē viņam radies iespaids, ka uzticēties citiem politiķiem ir grūti. Tas ietekmējis viņa pieeju – lielāku paļāvību viņš liek uz savu komandu un ekspertiem, kas gatavo konkrētus priekšlikumus.
Hermanis prognozē, ka iespējamās reformas nebūs vieglas. Tās var izraisīt asu pretestību un sabiedrības protestus, īpaši no tiem, kurus pārmaiņas skars visvairāk. Viņš paredz arī politisku konfliktu saasināšanos un sabiedrības polarizāciju.
Tomēr viņš uzsver, ka ir gatavs šādai spriedzei, jo viņa mērķis neesot politiskā karjera vai pārvēlēšana, bet gan rezultāts. Tieši šī neatkarība, viņaprāt, ļauj pieņemt lēmumus, no kuriem citi izvairās.