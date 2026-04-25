Militārie analītiķi: Baltkrievijas aktivitātes vairs nav rutīna – tas ir signāls par iespējamu eskalāciju
Militārie analītiķi norāda, ka notiekošais Baltkrievijā vairs nav uztverams kā ikgadēja procedūra. Tas ir signāls, ka ziemeļu virziens Ukrainas kontekstā no novērošanas sektora pakāpeniski pāriet potenciāla apdraudējuma statusā.
Kad Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko paraksta dekrētu par rezerves virsnieku iesaukšanu, formāli tas tiek pasniegts kā plānots un regulārs pasākums. Oficiāli šis 17. aprīļa lēmums attiecas uz jaunākiem par 27 gadiem esošiem rezerves virsniekiem, kuri nav dienējuši armijā vai rezervē, un varas iestādes uzsver – tas notiek katru gadu.
Taču militārajā un politiskajā analīzē būtisks ir ne tikai fakts, bet arī konteksts – karš ieilgst un spiediens pieaug.
Analītiķi uzsver – ceļi uz robežu netiek būvēti demonstrācijas pēc, artilērijas pozīcijas netiek sagatavotas “katram gadījumam”, un rezerves virsnieki netiek iesaukti tikai statistikai. Tas viss kopā norāda uz spēju veidošanu: loģistiku, komandstruktūru un gatavību ātri izvietot spēkus, ja tiktu pieņemts politisks lēmums.
Ko tas nozīmē praksē? Tas nenozīmē, ka tuvākajās dienās vai nedēļās no Baltkrievijas teritorijas sāksies plaša mēroga ofensīva. Taču tas nozīmē ko citu – tiek radīti instrumenti: šantāžai un spiediena palielināšanai, spēka demonstrācijai, Ukrainas rezervju piesaistei ziemeļu virzienā, iespējām veikt provokācijas vai ierobežotas militāras operācijas.
Ukraina šo signālu uztver ļoti nopietni. Secinājums ir nepārprotams – ziemeļu flangu vairs nevar uzskatīt par mazāk svarīgu. Tas nozīmē resursu pārdali un pastiprinātu aizsardzību pie robežas ar Baltkrieviju.
Vienlaikus tiek sūtīts arī skaidrs atturēšanas signāls Minskai: ja no Baltkrievijas teritorijas tiktu veikti uzbrukumi, Ukraina ir gatava atbildēt.
Analītiķi uzsver, ka Ukrainas rīcībā ir līdzekļi šādu draudu neitralizēšanai: bezpilota lidaparāti (droni), spārnotās raķetes.
Potenciālie mērķi varētu būt militārā infrastruktūra, loģistikas centri vai citi stratēģiski objekti Baltkrievijā. Tas nozīmē, ka eskalācijas gadījumā konflikts varētu paplašināties ārpus Ukrainas teritorijas.
Baltkrievijas darbības nevar interpretēt kā izolētu birokrātisku procesu. Tā ir sistemātiska sagatavošanās iespējamam scenārijam.
Valsts, kas būvē militāro infrastruktūru, sagatavo pozīcijas un mobilizē personālu, negatavojas mieram – tā gatavojas kara iespējamībai.