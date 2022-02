Sezona ar piedzīvojumiem: uz olimpiskajām spēlēm dodas mūsu hokeja valstvienība

Pēdējā brīža izmaiņas: Latvijas hokeja izlasē divi aizsargi Covid-19 dēļ paliek mājās Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar uz Pekinas olimpiskajām spēlēm aizlidoja pēdējā un lielākā Latvijas sportistu grupa – hokeja izlases vīriem kompāniju sastādīja distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka, biatloniste Baiba Bendika un kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks.

Dēls realizē tēva sapni

Ripas dzenātāju nometnē notikušas izmaiņas sastāvā, jo pozitīvu Covid-19 testu dēļ dalība olimpiskās spēlēs secen ies aizsargiem Kārlim Čukstem un Arturam Kuldam, bet viņu vietā uz Ķīnu dosies Roberts Mamčics un Nauris Sējējs. “Diemžēl, bet nācās veikt pēdējā brīža izmaiņas sastāvā. Tādam pavērsienam bijām gatavojušies, bija sagatavota rezerve,” saka Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.

Vieniem vilšanās, citiem iespēja. Mamčics, kurš šosezon spēlē Čehijā, vēl otrdien aizvadīja spēli Zlīnas komandas rindās un tikai vakar ieradās Rīgā. Tāpat vēlāk uz Pekinu dosies vārtsargs Jānis Kalniņš. Pļāvējs skaidro, ka jāsakārto formalitātes, tās neafišējot, lai gan var nojaust, ar ko šīs formalitātes saistītas.

Ne 26 gadus vecais Mamčics, ne sešus gadus jaunākais Sējējs, kurš spēlē Šveices pirmajā līgā “La Chaux-de Fonds” komandā, Latvijas izlasē nav spēlējuši pasaules čempionātos. Īpaši lepna var būt Sējēju ģimene, jo Nauris ir pazīstamā hokejista, tagad trenera Normunda Sējēja dēls (Naura dvīņu brālis Nils arī spēlē hokeju). Sējējam seni­oram olimpisko sapni tā arī neizdevās īstenot, lai gan viņš divas reizes palīdzēja valstsvienībai izcīnīt ceļazīmi uz olimpiādi. Hokeja izlasei Pekinā būs divas pārbaudes spēles – pret KOK (5. februārī) un Dānijas izlasi (7. februārī), bet pirmais mačs turnīrā trīs dienas vēlāk pret zviedriem.

Sākas olimpiskā rutīna

Tikmēr pārējie Latvijas olimpieši jau iejutušies olimpiskajā gaisotnē un trenējas pirms saviem startiem. Vīru vieninieki kamaniņu braukšanā vakar aizvadīja pirmos divus oficiālos treniņus. Savā grupā Kristers Aparjods uzrādīja devīto un otro labāko laiku, Artūrs Dārznieks bija astotais un desmitais, bet Gints Bērziņš pirmajā braucienā krita, otrajā bija piektais.

Treniņu rezultāti nav lakmusa papīriņš, lai izdarītu secinājumus, jo sportisti sadalīti divās grupās un treniņos katrs risina savas problēmas. Tieši Jaņcjinā, kur mīt renes braucēji un kalnu slēpotāji, šobrīd ir lielākā Latvijas sportistu koncentrācija. Kā “Latvijas Avīzei” pastāstīja Latvijas komandas preses atašeja Marita Vilciņa, sportisti lēnām aprod ar jaunajiem apstākļiem.

“Pirmās dienas vienmēr ir tās stresainākās, jo viss vēl ir nezināms, nav skaidrs, kā darbojas transporta sistēma, loģistika. Ielidojot Pekinā, testu nodošana un citas formalitātes tiek nokārtotas gana ātri, stundas pusotras laikā. Tokijā bija jāgaida ilgāk.

Ceļš līdz tālākajam olimpiskajam ciematam gan prasīja vairākas stundas.

Visiem katru dienu jānodod kovida testi. Džandzjakou testu nodošanas vieta ir turpat pie ēdnīcas, līdz ar to, ejot uz brokastīm, garām paskriet nevar. Tiesa, bija gadījums (citā delegācijā), kad vietējie sacīja, ka viens no sportistiem testu nav nodevis divas dienas, kas principā ir pārkāpums. Izrādījās, ka vaina bijusi sistēmā, taču ir sportisti, kuri tagad nofotografē testa nodošanas procesu, lai ir pierādījums,” stāsta Vilciņa.

Iepriekš izskanēja runas, ka ķīnieši testu veic diezgan brutāli, puļķīti iebāžot dziļi rīklē, to ilgi virpinot. “Mēs arī bijām sabijušies, taču dzīvē tā nav. Varbūt kādam lidostā tā gadījās, bet tas drīzāk individuāls izņēmums. Olimpiskajā ciematā visu laiku jāvalkā maskas, kuras var noņemt tikai savā istabiņā vai ēdot. Visu laiku notiek skrupulozi dezinfekcijas darbi, bieži vien gaisā var sajust spēcīgu ķīmijas smārdu,” apstākļus ieskicēja Latvijas delegācijas pārstāve.

Bez liela šika

Sportistu ēdināšanā nav nekāda šika, un salīdzinājumā ar citām olimpiskajām spēlēm, kaut vai 2008. gada vasaras olimpiādi turpat Pekinā, izvēle ir mazāka. Vilciņa gan saka, ka badā neviens nedzīvo.

“Ir pieejama ne tikai Āzijas, bet arī Eiropas virtuve, kur gan izvēle pirmajās dienās nebija pārāk plaša – tradicionālā pasta, vista, kartupeļi, vēl šis tas. Brīvprātīgie palīgi ir laipni, taču rodas problēmas ar komunikāciju, jo diezgan daudzi nepārvalda angļu valodu. Vietējie tad izlīdzas ar mobilo ierīču palīdzību, ierunā sakāmo un pārtulko arī uz latviešu valodu.

Mums Džandzjakou gan ir piekomandētas divas voluntieres, kuras labi runā angliski, tikai jāpierod pie viņu akcenta,” par dažādām sadzīves niansēm stāsta Vilciņa.

Interesanti, ka olimpiskie ciemati diezgan būtiski atšķiras viens no otra. Jaņcjinā tas ir kompaktāks un “lepnāks” nekā Džandzjakou, jo pirmais vairāk ir viesnīcas tipa, piemēram, ar paklājiem gaiteņos un vestibilos, kamēr otrajā viss iekārtojums ir vienkāršāks.

“Apkārt viss ir sakopts, valda kārtība, bet nav nekādu pārmērību,” piebilst preses atašeja. Mūslaiku paaudzei, jo īpaši gados jaunajiem, ļoti svarīga ikdienas sastāvdaļa ir sociālie tīkli. Zināms, ka Ķīnā daži no tiem ir bloķēti. Olimpiskajos ciematos un objektos tā nav – var lietot gan “Facebook”, gan “Instagram” vai “Twitter”.

Atklāšanas ceremonijā, kas notiks rīt, varēs piedalīties visi Latvijas sportisti, ja vien viņi to vēlēsies, jo jau nākamajā dienā dažiem paredzēti pirmie starti. No treneru un administrācijas pārstāvjiem varēs doties vien seši mūsējie, līdz ar to veiksminieki tiks izlozēti.

Latvijas olimpieši Pekinā

Ātrslidošana – Haralds Silovs

Biatlons – Baiba Bendika

Bobslejs – Oskars Ķibermanis, Matīss Miknis, Dāvis Spriņģis, Edgars Nemme, Emīls Cipulis

Skeletons – Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Endija Tērauda

Kamaniņu sports – Kendija Aparjode, Elīza Tīruma, Elīna Vītola, Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Artūrs Dārznieks, Juris Šics, Andris Šics, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme

Daiļslidošana – Deniss Vasiļjevs

Šorttreks – Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš

Distanču slēpošana – Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Samanta Krampe, Estere Volfa, Raimo Vīgants, Roberts Slotiņš

Kalnu slēpošana – Liene Bondare, Miks Zvejnieks

Ziemeļu divcīņa – Markuss Vinogradovs

Hokejs – Ivars Punnenovs, Jānis Kalniņš, Kristers Gudļevskis, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Patriks Ozols, Jānis Jaks, Uvis Balinskis, Roberts Mamčics, Nauris Sējējs, Lauris Dārziņš, Nikolajs Jeļisejevs, Mārtiņš Karsums, Miks Indrašis, Rihards Bukarts, Rodrigo Ābols, Andris Džeriņš, Oskars Batņa, Deniss Smirnovs, Gints Meija, Renārs Krastenbergs, Mārtiņš Dzierkals, Kaspars Daugaviņš, Ronalds Ķēniņš.