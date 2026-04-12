Dmitrijs Peskovs
Foto. Scanpix/LETA/Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Peskovs saka, ka Ukrainu un Krieviju no pasaules šķir “daži kilometri” 0

20:05, 12. aprīlis 2026
Kremlis paziņojis, ka galvenās domstarpības ar Ukrainu attiecas tikai uz ierobežotu teritoriju, neskatoties uz iepriekš izteiktajām pretenzijām vairākos reģionos.

Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apgalvojis, ka domstarpības starp Krieviju un Ukrainu it kā skar “tikai dažus kilometrus teritorijas”. Pēc viņa teiktā, Krievijas izsludinātais Lieldienu pamiers esot humāns solis, bet ilgtspējīgs miers iespējams tikai tad, ja tiek ņemtas vērā Krievijas intereses.

Peskovs norādīja, ka runa esot par daļu Doneckas apgabala, kur Krievija cenšas sasniegt reģiona administratīvās robežas. Vienlaikus iepriekš Krievijas konstitūcijā tika “iekļauti” arī Hersonas un Zaporižjas apgabali, pār kuriem Maskava joprojām nespēj pilnībā iegūt kontroli un par kuriem pēdējā laikā pat vairs aktīvi nerunā.

Šis paziņojums izraisījis diskusijas arī prokrieviskās kopienās, kur lietotāji norāda uz pretrunām starp agrāk deklarētajiem mērķiem “pievienot” vairākus reģionus un pašreizējo retoriku par ierobežotiem teritoriāliem mērķiem.

Internetā tiek atgādināti arī propagandas plakāti, kurus Krievija izvietoja Hersonā pēc pilsētas okupācijas. 2022. gada rudenī Ukraina šo pilsētu atbrīvoja, un kopš tā laika Krievija par tās atkārtotu ieņemšanu vairs publiski nerunā.

