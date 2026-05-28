Šis aizmirstais superauglis ir īsta dāvana slaidai figūrai: tagad tas atkal nāk modē 0
Tas satur vairāk C vitamīna nekā citrons. Šī oga agrāk bija augstu vērtēta mūsu senču vidū un bieži nonāca uz augstmaņu galdiem, taču vēlāk par to gandrīz visi aizmirsa. Tikai tagad tā pamazām atgūst popularitāti. Tikmēr tas ir īsts superauglis – ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs. Iekļaujot to uzturā, tas var palīdzēt svara samazināšanā. Kā raksta medijs halotu.polsat.pl, šī nepelnīti aizmirstā oga ir kizils.
Kizilu audzēja jau viduslaikos, un tas tika novērtēts gan augļu, gan skaisto dzelteno ziedu dēļ. Uz augstmaņu galdiem to pasniedza kā piedevu gaļai, kā arī izmantoja liķieru, ievārījumu un sīrupu gatavošanai. Savulaik no kizila sēklām gatavoja arī kafijai līdzīgu dzērienu.
Augu plaši izmantoja tautas medicīnā. No tā gatavotos želejas un sīrupus lietoja saaukstēšanās gadījumā. Augļus deva caurejas, gremošanas traucējumu un kuņģa problēmu gadījumos. Kizilu izmantoja arī imunitātes stiprināšanai un uzturēšanai. Tagad tas atkal ir modē, un pētījumi liecina, ka tas var būt labs palīgs ceļā uz slaidāku figūru.
2025. gadā žurnālā “Nutrition & Metabolism” publicēts uztura un vielmaiņas speciālistu pētījums norāda, ka kizila lietošana bija saistīta ar nelielu, bet statistiski nozīmīgu ķermeņa svara un tauku daudzuma samazināšanos, kā arī vidukļa un gurnu apkārtmēra samazināšanos.
Metaanalīze, kas balstīta uz septiņiem randomizētiem klīniskajiem pētījumiem, parādīja, ka šo augļu lietošana uzlabo dažus vielmaiņas rādītājus, tostarp būtiski samazina glikozes līmeni tukšā dūšā un triglicerīdu līmeni, kas labvēlīgi ietekmē vielmaiņu.
Kizils ir noderīgs ne tikai figūrai. Tam piemīt arī daudzas citas vērtīgas īpašības. Pirmkārt, tas satur vairāk C vitamīna nekā citrons, savukārt augstais antioksidantu saturs var palīdzēt organismam labāk tikt galā ar stresu un stiprināt imunitāti.
Kizils labvēlīgi ietekmē arī gremošanu un zarnu darbību. Tas satur šķiedrvielas un dabiskās skābes, kas atbalsta gremošanu un palīdz saglabāt labsajūtu pēc smagas maltītes. Nav nejaušība, ka agrāk to pasniedza augstmaņu galdos kopā ar treknu gaļu. Tradicionāli to lietoja kuņģa problēmu un gremošanas traucējumu gadījumos, jo kizils satur savelkošus tanīnus.
Kizila augļos ir arī daudz minerālvielu – dzelzs, kālijs un magnijs -, tāpēc savulaik tos lietoja organisma stiprināšanai un pašsajūtas uzlabošanai.
Kā izmantot kizilu virtuvē
Lai gan svaigu kizilu var ēst arī neapstrādātu, tā skābenās garšas dēļ tas ne visiem šķitīs patīkams. Turklāt svaigus augļus atrast ir daudz grūtāk nekā pārstrādātus produktus. Vispieejamākie ir gatavi sīrupi, sulas, konservi un ievārījumi.
Ja izdodas atrast svaigu kizilu, to ieteicams sasaldēt. Šādi tas zaudē daļu skābuma, vienlaikus saglabājot vērtīgās īpašības. Šādā veidā to viegli pievienot saldajām brokastīm, kūkām un desertiem. Kizilu var arī kaltēt vai pagatavot biezenī.
Virtuvē tas labi iederas kā piedeva gaļai un ceptiem dārzeņiem, kā arī mērcēs, salātu mērcēs un marinādēs.
Kam ar kizilu jābūt piesardzīgiem?
Cilvēkiem ar jutīgu kuņģi jābūt uzmanīgiem tanīnu satura dēļ. Kizilu uzturā vajadzētu ieviest piesardzīgi arī aizcietējumu, kuņģa čūlas vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas gadījumā.