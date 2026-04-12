"Dezertēt grib arvien vairāk!" Slaidiņš atklāj satraucošu tendenci Krievijas armijā
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka Krievijā pieaug spiediens uz jauniesaucamajiem parakstīt līgumus par dienestu armijā, vienlaikus strauji pieaug arī to cilvēku skaits, kuri cenšas no dienesta izvairīties vai pat dezertēt.
Pēc viņa teiktā, pēdējā gada laikā būtiski pieaudzis pieprasījumu skaits pēc palīdzības izvairīties no mobilizācijas. Ja agrāk šādi gadījumi veidoja aptuveni 10–15% no visiem pieprasījumiem, tad šobrīd tie sasnieguši jau ap 40%.
Slaidiņš stāsta, ka Krievijā darbojas iniciatīvas, kas palīdz cilvēkiem izvairīties no dienesta, tostarp projekts “Idite ļesam” (“Dodieties uz mežu”), kas sniedz praktiskus padomus, kā izvairīties no iesaukuma vai pamest dienestu. Šie pieprasījumi nāk gan no pašiem karavīriem, gan viņu radiniekiem.
Eksperts uzsver, ka šī tendence liecina par pieaugošu neapmierinātību un bailēm sabiedrībā. Tajā pašā laikā Krievijā tiek turpināta aktīva cilvēkresursu mobilizācija – dienestā tiek iesaukti ne tikai jaunieši, bet arī cilvēki no dažādām nozarēm, tostarp rūpniecības uzņēmumiem.
Slaidiņš norāda, ka šāda politika atspoguļo Krievijas pieeju karam kā ilgstošam un visaptverošam konfliktam. “Cilvēkresursi tiek izmantoti bez īpašas vilcināšanās,” viņš secina, piebilstot, ka politiskajai vadībai galvenais ir sasniegt militāros mērķus, neraugoties uz zaudējumiem.
Vienlaikus pieaugošais dezertēšanas risks var kļūt par nopietnu izaicinājumu Krievijas armijai, jo tas ietekmē gan morāli, gan spēju uzturēt karadarbību ilgtermiņā.