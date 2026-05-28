Militārais analītiķis atšifrē patiesību, kas slēpjas aiz Putina vēstules Trampam – par to citi klusē
Ja Krievija būtu pārliecināta, ka spēj aizsargāties pret ukraiņu droniem, tā ar ārlietu ministra Sergeja Lavrova starpniecību nesūtītu vēstījumu ASV prezidentam Donaldam Trampam – šādu viedokli Ukrainas militārais eksperts Aleksandrs Musienko paudis radio “NV” ēterā.
Viņam tika jautāts, ko nozīmē ASV prezidenta Donalda Trampa uzdevums sagatavot vēstuli Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, lai mēģinātu viņam darīt zināmu reālo situāciju frontē.
“Tas nozīmē mēģinājumu atgriezt Putinu realitātē, jo viņš sev zīmē pavisam citu pasauli. Viņu sliktākajā nozīmē ir deformējusi ilgā atrašanās pie varas un diktatoriskais režīms, kurš var ciest sakāvi, lai gan viņš pats to stūrgalvīgi nevēlas atzīt. Tam pašam cauri gāja Hitlers. Tam pašam cauri gāja daudzi citi autokrātiskie, diktatoriskie režīmi. Tāpēc viņi mēģina viņu atgriezt realitātē,” norādīja Musienko.
Viņš vērsa uzmanību uz to, ka vispirms Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs zvanīja ASV valsts sekretāram Marko Rubio, sakot, ka visiem steidzami jāevakuējas no Kijivas, jo “tiek gatavots kaut kas briesmīgs”.
“Otrkārt – tagad Putins raksta vēstuli Trampam un runā par riskiem… Par ko tas viss liecina? Tas viss liecina par to, ka Krievija atzīst savu vājumu. Ja viņi būtu pārliecināti par savu spēku, par savām iespējām, par to, ka spēj aizsargāties pret ukraiņu droniem un spēj mainīt situāciju frontē, viņi nelūgtu Trampam palīdzību. Šī Putina vēstule nav nekas cits kā vājuma izpausme, kurā viņš atzīst savu nespēju un bezpalīdzību kontrolēt situāciju un lūdz ASV ietekmēt Ukrainu, lai mēs neveiktu triecienus Krievijas teritorijā,” uzsvēra Musienko.
Vienlaikus militārais eksperts norādīja, ka šie lūgumi ir veltīgi, jo, kamēr Krievija turpina raķešu un dronu teroru, Ukrainai ir jāaizstāvas. Ukrainas tālās darbības rādiusa triecieni ir aktīvās aizsardzības elements, kas lieliski darbojas un darbosies arī turpmāk, kamēr vien Krievija neapturēs šo karu.