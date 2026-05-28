“Idiots. Viņam vajadzētu uzstāties duetā ar Rosļikovu!” Mamikins Minskā izsaka vairākus absurdus apgalvojumus par Latviju 23
Bijušais žurnālists un bijušais Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas Andrejs Mamikins, atrodoties Minskā, nāca klajā ar paziņojumu, kurā apgalvoja, ka Latvijas valdību it kā veido briti, bet visus ministrus kontrolē LGBT kopienas pārstāvji, vēstī medijs “Nasha”.
Pēc Mamikina teiktā, Lielbritānijas vēstniecībā Rīgā it kā notikušas konsultācijas par valdības koalīcijas veidošanu, savukārt “Britu padomi” viņš nodēvēja par “neoficiālu pasaules valdību”, kas, pēc viņa apgalvojumiem, dod Latvijai norādījumus, tostarp pieprasa nodrošināt Ukrainas droniem gaisa telpu.
Viņš arī paziņoja, ka valdības demisija, pēc viņa versijas, neesot saistīta ar iekšpolitiskām domstarpībām, bet gan esot ārējas ietekmes rezultāts, kurā “britu puse” cenšas pie varas novest stingrāku valdību nekā Evikas Siliņas kabinets.
Turpinājumā viņš izteica vēl vienu pretrunīgi vērtētu apgalvojumu, sakot, ka Rīgā šobrīd aktīvi asfaltē ielas, lai pa tām varētu pārvietoties militārā tehnika. Vienlaikus viņš piebilda, ka “tanki it kā var braukt tikai pa asfaltu”. Pēc tam Mamikins savādā veidā sāka parodēt latviešu akcentu, kas, pēc aculiecinieku teiktā, auditorijā īpašu reakciju neizraisīja.
Noslēgumā viņš atkārtoti pauda apgalvojumu, ka Latviju it kā pārvalda LGBT kopienas pārstāvji, kuri, pēc viņa vārdiem, kontrolē visu valsts vadību.
Sociālajos tīklos Andreja Mamikina izteikumi intervijā Minskā izraisījuši rezonansi un plašas diskusijas. Komentētāju viedokļi par viņa teikto krasi atšķiras.
Daļa lietotāju reaģē ironiski, norādot uz situācijas pretrunīgumu: “Kad ceļus neremontē – slikti, kad sāk remontēt – arī slikti.”
Citi izsakās daudz asāk, kritizējot viņa izteikumu toni un saturu, kā arī emocionāli vērtējot paša politiķa personību.
Kopumā diskusija ir ļoti polarizēta – no sarkastiskām piezīmēm līdz asai un negatīvai kritikai Mamikina virzienā.
Atgādinām, ka Andrejs Mamikins bija Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas no 2014. līdz 2019. gadam, ievēlēts no partijas “Saskaņa”, no kuras vēlāk izstājās.