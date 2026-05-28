Foto Valsts policija

Dzīvoja starp dzīvnieku izkārnījumiem: 11 gadus veca meitene pamesta viena briesmīgos apstākļos Rīgas centrā 0

LETA
18:26, 28. maijs 2026
Ziņas Krimināls

Rīgas centrā antisanitāros apstākļos dzīvojusi 11 gadus veca meitene, aģentūru LETA informēja Rīgas Pašvaldības policijas komunikācijas speciāliste Ērika Verze.

Svētdien Rīgas Pašvaldības policija pēc bāriņtiesas lūguma apsekoja kādu dzīvesvietu Centra apkaimē, kur antisanitāros apstākļos, iespējams, uzturas bērns.

Dzīvesvietā viena pati uzturējās 11 gadus veca meitene. Veicot pārrunas ar nepilngadīgo, policisti noskaidroja, ka viņa dzīvesvietā atrodas viena bez pieaugušo uzraudzības aptuveni diennakti.

Dzīvoklī atradās arī četri liela auguma suņi un viens kaķis. Apsekojot telpas, policisti konstatēja, ka dzīvoklī valda antisanitāri apstākļi – tajā ir netīras virsmas, dzīvnieku ekskrementi uz grīdas, ledusskapī atradās veca pārtika.

Policistiem izdevās sazvanīt bērna vecomāti, kura informēja, ka bērna māte būs sasniedzama tikai pēc pāris stundām.

Ņemot vērā to, ka meitene dzīvoklī atradās viena dzīvošanai neatbilstošos apstākļos, tika pieņemts lēmums meiteni nogādāt drošā vidē – krīzes centrā.

Paralēli tam notikuma vietā ieradās vēl viena policijas ekipāža, lai pieskatītu dzīvesvietu, jo meitenei nebija atstātas dzīvokļa atslēgas.

Policisti pabaroja dzīvniekus un nodrošināja tiem svaigu ūdeni, kas dzīvniekiem nebija pieejams.

Vēlāk dzīvesvietā ieradās meitenes māte, ar kuru veiktas pārrunas. Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Savukārt Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa vērtēs mātes atbildību saistībā ar bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Informācija par konstatēto tiks nodota Sociālajam dienestam un bāriņtiesai.

