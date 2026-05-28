Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Satraukums par atentātu ir sasniedzis maksimumu! Putina vizīte Kazahstānā piesaistījusi lielu uzmanību 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:05, 28. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Uz baumu fona par iespējamu atentātu un gāšanu no prezidenta amata Putina kortežu Astanā pavadīja bruņumašīna ar ložmetēja torni, helikopters un radioelektroniskās cīņas (REB) transportlīdzeklis; gaisā atradās arī iznīcinātāji, vēstī “Dialog”.

Kokteilis
11 pazīmes, kas jau laikus ļauj saprast, vai būsi topošais miljonārs vai mūžīgais nabags 1
VIDEO. “Tava maksts ir nejūtīga!” Kivičs kunga prātā dzimšanas dienā apkauno viesus un nespēj pat nodziedāt dziesmu 6
Dārzs
5 visbiežāk pieļautās kļūdas, kas nemanāmi pievilina čūskas jūsu pagalmā
Lasīt citas ziņas

Putina bailes un viņa drošības dienestu satraukums par iespējamu atentātu sasnieguši maksimumu un spilgti izpaudās vizītes laikā Kazahstānā. Analītiķi pievērsuši uzmanību tam, ka Astanā Putina kortežu pavadīja bruņumašīna ar vietu ložmetējniekam, helikopters un atsevišķa automašīna ar radioelektroniskās cīņas sistēmu.

Pēc OSINT analītiķu vērtējuma, korteža aizmugurē varēja pārvietoties Kazahstānas bruņumašīna “Alan” ar daļēji slēgtu torni uz jumta. Publicētajos kadros ložmetējs nav redzams, taču pati konstrukcija paredzēta tā uzstādīšanai. Kortežā tika pamanīta arī automašīna ar aprīkojumu uz jumta.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Idiots. Viņam vajadzētu uzstāties duetā ar Rosļikovu!” Mamikins Minskā izsaka vairākus absurdus apgalvojumus par Latviju – mūsu valdību veidojot briti
Labas ziņas! Banku analītiķi Latvijas ekonomikai prognozē kāpumu
Veselam
Šis aizmirstais superauglis ir īsta dāvana slaidai figūrai: tagad tas atkal nāk modē

Analītiķi uzskata, ka tas varētu būt radioelektroniskās cīņas komplekss vai sakaru līdzeklis cīņai pret droniem. Putina pārvietošanos no gaisa kontrolēja helikopters.

Formāli Kazahstāna jau iepriekš bija brīdinājusi par īpašiem drošības pasākumiem Putina vizītes un Augstākās Eirāzijas ekonomiskās padomes sēdes laikā. Astanā tika paziņots, ka tiks iesaistītas drošības struktūras, militārā tehnika un aviācija. Tomēr apsardzes mērogs izskatās demonstratīvs. Putins pārvietojas pa sabiedroto valsti nevis vienkārši prezidenta korteža sastāvā, bet faktiski bruņutehnikas, aviācijas un, iespējams, radioelektroniskās cīņas sistēmu aizsegā.

Tas sakrīt ar Rietumu avotu ziņojumiem par strauju viņa drošības pastiprināšanu uz kara, dronu uzbrukumu un iespējama valsts apvērsuma draudu fona.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Kāda neraža! Krievijas vicepremjers tikšanās laikā ar Putinu sajauc viņa vārdu
Internetā apspriež Putina aizdomīgo gaitu: daži pat izsaka pieņēmumus par eksoskeletu
Militārais analītiķis atšifrē patiesību, kas slēpjas aiz Putina vēstules Trampam – par to citi klusē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.