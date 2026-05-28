Satraukums par atentātu ir sasniedzis maksimumu! Putina vizīte Kazahstānā piesaistījusi lielu uzmanību 0
Uz baumu fona par iespējamu atentātu un gāšanu no prezidenta amata Putina kortežu Astanā pavadīja bruņumašīna ar ložmetēja torni, helikopters un radioelektroniskās cīņas (REB) transportlīdzeklis; gaisā atradās arī iznīcinātāji, vēstī “Dialog”.
Putina bailes un viņa drošības dienestu satraukums par iespējamu atentātu sasnieguši maksimumu un spilgti izpaudās vizītes laikā Kazahstānā. Analītiķi pievērsuši uzmanību tam, ka Astanā Putina kortežu pavadīja bruņumašīna ar vietu ložmetējniekam, helikopters un atsevišķa automašīna ar radioelektroniskās cīņas sistēmu.
Pēc OSINT analītiķu vērtējuma, korteža aizmugurē varēja pārvietoties Kazahstānas bruņumašīna “Alan” ar daļēji slēgtu torni uz jumta. Publicētajos kadros ložmetējs nav redzams, taču pati konstrukcija paredzēta tā uzstādīšanai. Kortežā tika pamanīta arī automašīna ar aprīkojumu uz jumta.
Analītiķi uzskata, ka tas varētu būt radioelektroniskās cīņas komplekss vai sakaru līdzeklis cīņai pret droniem. Putina pārvietošanos no gaisa kontrolēja helikopters.
Formāli Kazahstāna jau iepriekš bija brīdinājusi par īpašiem drošības pasākumiem Putina vizītes un Augstākās Eirāzijas ekonomiskās padomes sēdes laikā. Astanā tika paziņots, ka tiks iesaistītas drošības struktūras, militārā tehnika un aviācija. Tomēr apsardzes mērogs izskatās demonstratīvs. Putins pārvietojas pa sabiedroto valsti nevis vienkārši prezidenta korteža sastāvā, bet faktiski bruņutehnikas, aviācijas un, iespējams, radioelektroniskās cīņas sistēmu aizsegā.
Tas sakrīt ar Rietumu avotu ziņojumiem par strauju viņa drošības pastiprināšanu uz kara, dronu uzbrukumu un iespējama valsts apvērsuma draudu fona.