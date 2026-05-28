"Tas taču vecs piens. Un šī nav pirmā reize!" Pircēji ceļ trauksmi par "Rimi" precēm
Sociālajos kāda pircēja sašutusi pamanījusi, ka veikala “Rimi” plauktos redzams piens ar beigušos derīguma termiņu. Sieviete norādīja, ka šādu skatu redzot ne pirmo reizi, un pievienoja fotogrāfiju, kurā redzamas “Limbažu piena” pakas. Pēc viņas teiktā, vairākas no tām izskatījušās uzpūtušās, bet konkrētajā reizē viņa tās vismaz neesot aizvedusi mājās.
Ierakstā pircēja jautāja, vai šādas preces apzināti tiek liktas pirmajā rindā. Fotogrāfijā redzams piens ar derīguma termiņu līdz 15. maijam, savukārt ieraksts publicēts 17. maijā. Tas raisīja komentētāju reakcijas par to, vai veikalam šādas preces būtu laikus jāizņem no plaukta un kā šādos gadījumos pareizāk rīkoties pircējam.
Daļa komentētāju aicināja problēmu vispirms risināt uz vietas veikalā, nevis publicēt internetā. Viņi norādīja, ka visefektīvāk būtu paņemt konkrēto paku, sameklēt nodaļas darbinieku vai pārdevēju un informēt par problēmu, lai darbinieki varētu pārbaudīt arī pārējās preces. Kāds komentētājs uzsvēra, ka šāda rīcība aizņemtu tikpat daudz laika kā ieraksta publicēšana sociālajos tīklos.
Uz ierakstu reaģēja arī “Rimi Latvia”, aicinot precizēt veikalu, kurā fotogrāfija uzņemta. Tas savukārt izraisīja papildu diskusiju komentāros — vieni šādu informēšanu dēvēja par sūdzēšanos, bet citi uzsvēra, ka runa ir par labu darbu un pircēju drošību.
Diskusijā izskanēja arī skaidrojums par preču izvietošanas principu. Vairāki komentētāji norādīja, ka veikalos bieži tiek ievērots FIFO princips — preces ar agrāku derīguma termiņu tiek liktas priekšā, lai tās tiktu izpirktas pirmās. Tajā pašā laikā citi atgādināja, ka tas nenozīmē, ka plauktā drīkst palikt preces ar beigušos derīguma termiņu.
Daļa cilvēku aizstāvēja arī konkrēto produktu un tā ražotāju. Komentāros vairākkārt izskanēja, ka “Limbažu piens” esot labs produkts un ka šādā situācijā, visticamāk, atbildība vairāk jāmeklē veikala plauktu kontroles procesā, nevis pie ražotāja. Citi gan norādīja, ka pašiem pircējiem vienmēr jāpārbauda derīguma termiņš, īpaši piena produktiem.
Vairāki komentētāji dalījās ar līdzīgu pieredzi citos veikalos. Kāds rakstīja, ka gandrīz nopircis sapelējušu desu, bet pēc norādīšanas pārdevējai tā esot aiznesta atpakaļ uz ledusskapi. Citi pieminēja gadījumus ar produktiem, kuru termiņš jau bija beidzies vai kuru kvalitāte radījusi šaubas vēl pirms norādītā derīguma termiņa beigām.
Vienlaikus diskusijā parādījās arī pretējs skatījums — daži komentētāji pārmeta pircējai pārlieku asu reakciju un norādīja, ka kļūdas gadās visur. Viņuprāt, daudz cilvēcīgāk būtu informēt darbiniekus uz vietas, nevis publiski vainot veikalu sociālajos tīklos. Citi gan uzsvēra, ka pircēju pieredze un pirmie iespaidi ir būtiski, jo īpaši pārtikas drošības jautājumos.
Jautājām komentēt situāciju arī “Rimi” pārstāvjiem.
Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja: ” “Rimi” ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Lai tā būtu, “Rimi” cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota līdz veikala plauktam.
Mēs rūpējamies, lai pircējiem vienmēr būtu pieejama svaiga produkcija, tāpēc gadījumi, kad veikalu plauktos atrodas produkts pēc tā derīguma termiņa beigām, noteikti skatāms kā individuāls gadījums, ne kā Rimi veikalos pieņemta prakse. Lai rūpētos par ilgtspējīgu preču apriti, veikalos darbinieki vadās pēc tā sauktā FIFO (first in – first out) principa jeb “pirmais iekšā – pirmais ārā”, tāpēc minētais gadījums ar pienu visticamāk ir cilvēciska kļūda.
Ļoti iespējams, ka atbildīgais veikala darbinieks, manuāli ievadot sistēmā konkrētā produkta tuvāko preces derīguma termiņu, kļūdījies, kā rezultātā ieviesusies neprecizitāte par termiņiem un produkts savlaicīgi nav izņemts no plaukta. Ņemot vērā, ka vidēji vienā “Rimi” veikalā ir vairāki tūkstoši dažādu preču, izvietojot produktus plauktos un ievadot informāciju sistēmā par derīguma termiņiem, var rasties cilvēciskas kļūdas.
Situācijās, kad pircējs ievērojis, ka veikalā plauktā izvietots produkts pēc tā derīguma termiņa beigām, aicinām vērsties pie veikala darbiniekiem, lai produktu nekavējoties izņemtu, vai arī, ja tas noticis jau pēc produkta iegādes, saņemtu atpakaļ par pirkumu iztērēto naudu. Tāpat šajos un citos jautājumos iespējams sazināties ar “Rimi” Klientu servisu, zvanot pa bezmaksas tālruni 80000180 vai rakstot uz e-pastu [email protected].”