Foto: REUTERS/ SCANPIX/LETA

Pieci sasirgušie miruši. Cik kovida slimnieki atklāti svētdien?







Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 290 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par piecu Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 401,1 līdz 409,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Saslimstības kumulatīvais rādītājs pēdējo reizi 400 gadījumu slieksni pārsniedza 21.maijā, kad tas bija 405 gadījumi 14 dienās uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 229 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 61 – vakcinēts.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti pieci mirušie, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 4813 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 6%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 155 076 cilvēkiem, bet miruši 2689 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 7748 personas.