Piektdien turpināsies kārtīga ziema, bet laikapstākļi būs apgrūtinoši autobraucējiem







Piektdien Latvijā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, palaikam gaidāms arī sniegs, bet pret vakaru pastiprināsies vējš, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Piekrastē, kur būs nedaudz siltāks, no gaisa kritīs slapjš sniegs. Vietām valsts rietumos un valsts vidienē sniega segas biezums varētu palielināties vēl līdz pieciem centimetriem, un, pastiprinoties vējam, gaidāms arī putenis.

Vējš pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem un brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), piekrastē – 20-24 m/s.

Vakarā valsts teritoriju sasniegs jauns un aktīvs ciklons, vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem – brāzmas kļūs vēl stiprākas, iespējams, ka tās pārsniegs pat 25 m/s.

Gaisa temperatūra būs -2…+2 grādu robežās, tomēr, tā kā pūtīs brāzmains vējš, šķitīs, ka ir vēl nedaudz aukstāks, brīdina LVĢMC.

Rīgā brīžiem debesis skaidrosies, bet palaikam arī snigs – zemi nosegs neliela sniega kārtiņa. Dienvidrietumu, rietumu vējš vakarpusē brāzmās pastiprināsies līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra būs ap nulli.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka līdz ar ziemai raksturīgāku laika apstākļu atnākšanu arī braukšana kļūst sarežģītāka – atsevišķi ceļu posmi būs slideni, apsniguši, arī redzamība snigšanas laikā pasliktināsies.

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu

Šorīt daudzviet valstī sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 118 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un Smiltenes apļa līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Saulkalnei un no Pļaviņām līdz Pātarniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij, autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11), Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem un no Stalbovkas lidz Terehovai, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Ruševicai un no Špoģiem līdz Medumiem, Daugavpils apvedceļa (A14), valsts reģionālais autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Madonas un Rēzeknes apkārtnē.

Svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, taču ar tiem nevar novērst ziemu.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.