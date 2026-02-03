Pielaide valsts noslēpumam piešķirta 111 domju pārstāvjiem, bet atteikta vien 3. Kuri neizturēja VDD pārbaudi? 0
No pašvaldību vadītājiem, kuri bija prasījuši pielaidi valsts noslēpumam, tā atteikta vienīgi Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam (“Kopā Latvijai”/LPV) un nu jau amatu pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP), aģentūra LETA noskaidroja VDD.
Tomēr Valsts drošības dienests (VDD) speciālo atļauju ir atteicis arī kādas pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam.
Vienlaikus VDD vēl turpina piecu pašvaldību priekšsēdētāju vietnieku atbilstības izvērtēšanu darbam ar valsts noslēpumu.
VDD šogad un pagājušajā gadā 40 domju priekšsēdētājiem un 71 priekšsēdētāja vietniekam izsniedzis speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.
94 gadījumos speciālā atļauja izsniegta uz pilnu termiņu, proti, pieciem gadiem. Savukārt 17 amatpersonām – astoņiem priekšsēdētājiem un deviņiem priekšsēdētāju vietniekiem – speciālās atļaujas izsniegtas uz saīsinātu termiņu.
Plašākus komentārus par atteikuma iemesliem un konkrētām amatpersonām dienests nesniedz.
Jau ziņots, ka saistībā ar nesaņemto pielaidi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) ir pieprasījis Bartaševiču atkāpties no amata, bet Bartaševičs publiskus skaidrojumus par situāciju nav sniedzis.
Čudars līdz nākamās nedēļas sākumam gaida Bartaševiča paskaidrojumu, vienlaikus solot pieņemt nepieciešamos lēmumus “nekavējoties pēc termiņa iestāšanās par paskaidrojumu sniegšanu”.
Vaicāts, vai Bartaševiča paskaidrojumiem vispār var būt izšķiroša nozīme, Čudars Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” atbildēja, ka patlaban viņam grūti par to spriest, bet likums šādu procedūru paredz.
Truksnis pēc negatīvā VDD lēmuma pats atkāpās no amata.
Savukārt līdzšinējais Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kurš ilgstoši kavēja termiņu dokumentu iesniegšanai pielaides saņemšanai, otrdien paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņa vietā mēra amatā ievēlēts iepriekšējais priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA), kuram ir izsniegta atļauja pieejai valsts noslēpumam.