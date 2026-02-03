Liepājas 400.dzimšanas dienu atzīmēja ar grandiozu mūzikas koncertu “Personas kods: Liepāja” un svētku uguņošanu, 2025.gada 18.marts. Ilustratīvs attēls.
Liepājas 400.dzimšanas dienu atzīmēja ar grandiozu mūzikas koncertu “Personas kods: Liepāja” un svētku uguņošanu, 2025.gada 18.marts. Ilustratīvs attēls.
Publicitātes foto: Kārlis Valkovskis/Valters Pelns/Raivis Sproģis/EdgarsFOTO/Liepājas pilsētas dome

Pielaide valsts noslēpumam piešķirta 111 domju pārstāvjiem, bet atteikta vien 3. Kuri neizturēja VDD pārbaudi? 0

LETA
15:58, 3. februāris 2026
Ziņas Latvijā

No pašvaldību vadītājiem, kuri bija prasījuši pielaidi valsts noslēpumam, tā atteikta vienīgi Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam (“Kopā Latvijai”/LPV) un nu jau amatu pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP), aģentūra LETA noskaidroja VDD.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Tramps paziņo, ka Putins turējis savu vārdu – tikmēr Krievijas triecieni un spriedze pirms svarīgām sarunām Abū Dabī turpinās
Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību
Lasīt citas ziņas

Tomēr Valsts drošības dienests (VDD) speciālo atļauju ir atteicis arī kādas pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam.

Vienlaikus VDD vēl turpina piecu pašvaldību priekšsēdētāju vietnieku atbilstības izvērtēšanu darbam ar valsts noslēpumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Polija izmeklēs saiknes ar Epstīna skandālu: vai pēdas ved pie Krievijas izlūkdienestiem?
VIDEO. Kāpēc gaidīt līdz pensijai? Prasa ļaut izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrājumu ātrāk
Kas kara sākumā šķita nepieņemami, tagad… Ukraiņi sāk pieļaut agrāk neiedomājamu miera variantu

VDD šogad un pagājušajā gadā 40 domju priekšsēdētājiem un 71 priekšsēdētāja vietniekam izsniedzis speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.

94 gadījumos speciālā atļauja izsniegta uz pilnu termiņu, proti, pieciem gadiem. Savukārt 17 amatpersonām – astoņiem priekšsēdētājiem un deviņiem priekšsēdētāju vietniekiem – speciālās atļaujas izsniegtas uz saīsinātu termiņu.

Plašākus komentārus par atteikuma iemesliem un konkrētām amatpersonām dienests nesniedz.

Jau ziņots, ka saistībā ar nesaņemto pielaidi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) ir pieprasījis Bartaševiču atkāpties no amata, bet Bartaševičs publiskus skaidrojumus par situāciju nav sniedzis.

Čudars līdz nākamās nedēļas sākumam gaida Bartaševiča paskaidrojumu, vienlaikus solot pieņemt nepieciešamos lēmumus “nekavējoties pēc termiņa iestāšanās par paskaidrojumu sniegšanu”.

Vaicāts, vai Bartaševiča paskaidrojumiem vispār var būt izšķiroša nozīme, Čudars Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” atbildēja, ka patlaban viņam grūti par to spriest, bet likums šādu procedūru paredz.

Truksnis pēc negatīvā VDD lēmuma pats atkāpās no amata.

Savukārt līdzšinējais Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kurš ilgstoši kavēja termiņu dokumentu iesniegšanai pielaides saņemšanai, otrdien paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņa vietā mēra amatā ievēlēts iepriekšējais priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA), kuram ir izsniegta atļauja pieejai valsts noslēpumam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kuram Latgalē neuzticas? VDD liedz pielaidi darbam ar valsts noslēpumu
Jūrmala palikusi bez vadītāja! Truksnis atkāpjas no amata
No 42 pašvaldībām viena nav pieprasījusi mēra pielaidi valsts noslēpumam. Kāpēc?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.