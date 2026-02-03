Tas ir nacionālās drošības jautājums! Stradiņa slimnīca no darba atlaiž 10 “īpašus” darbiniekus 0
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) ir pārtraukusi darba attiecības ar desmit Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, jo to prasa Nacionālās drošības likums.
Kā aģentūru LETA informēja slimnīcā, saskaņā ar Darba likuma normām atlaišanas pabalsts šādos gadījumos netiek piemērots. Nacionālās drošības likumā cita starpā iekļauta norma, kas paredz, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nedrīkst tikt nodarbināti A, B un C kategorijas kritiskajā infrastruktūrā vai Eiropas mērogā īpaši nozīmīgā kritiskajā infrastruktūrā, ja darbs ietver piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām. Šāda nodarbinātība ir pieļaujama tikai izņēmuma kārtā ar valsts drošības iestādes atsevišķu atļauju. Minētā norma stājās spēkā 2025. gada 28. jūnijā.
PSKUS ir apzinājusi un individuāli izvērtējusi darbiniekus, kuru darbs ietver piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām.
Arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) kopš attiecīgās Nacionālās drošības likuma normas spēkā stāšanās konstatēts, ka darba attiecībās atradušās vairākas personas ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību. Šobrīd BKUS notiek izvērtēšanas process un pakāpeniska šo darbinieku atbrīvošana. Pirms darba tiesisko attiecību izbeigšanas individuāli tiekot izvērtēts, vai darbinieku darbs ietver piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām.
Darba tiesisko attiecību izbeigšana ar Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem būtiski neietekmēšot Bērnu slimnīcas ikdienas darbu un neapdraudēs slimnīcas darbības nepārtrauktību, atzīmē slimnīcā.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) aģentūrai LETA nesniedza datus par likuma prasību dēļ atlaisto Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu skaitu, bet šīs prasības izpilde neietekmējot slimnīcas darbu un neradot ietekmi uz tās sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.